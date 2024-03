26 candidatures sélectionnées parmi un total de 281 demandes provenant de 47 pays afin de diagnostiquer des maladies infectieuses et à transmission vectorielle

Les lauréats représentant 12 pays d' Europe , d'Amérique, d'Asie et d'Afrique recevront des subventions de recherche allant jusqu'à 600 000 USD par projet

Dans le cadre de l'initiative de partage de technologies de Seegene, SG OneSystem™ business vise à promouvoir la participation de la communauté scientifique mondiale, en jetant les bases d'un « monde sans maladies »

SÉOUL, Corée du Sud, le 22 mars 2024 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ096530), une entreprise sud-coréenne de premier plan qui offre une solution totale pour le diagnostic moléculaire par tests PCR, et Springer Nature, un fournisseur de services de calibre mondial pour le milieu de la recherche, ont dévoilé la liste finale des participants au projet de développement de réactifs de diagnostic le 15 mars 2024 (GMT), par l'entremise de la plateforme en ligne du programme Open Innovation (https://openinnovation.seegene.com/open-innovation/2023-2024-announcements/).

Seegene et Springer Nature annoncent les lauréats du programme Open Innovation (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

En septembre 2023, Seegene et Springer Nature ont ouvert des applications à des scientifiques et à des experts de la communauté mondiale pour mener des recherches dans le cadre des 15 projets désignés visant à mettre au point des réactifs de diagnostic qPCR syndromique pour le programme Open Innovation.

Au cours de l'étape initiale de présélection des documents, un total de 281 demandes ont été présentées en provenance de 47 pays différents, ce qui démontre l'intérêt mondial pour le programme. Deux séries d'évaluations, comprenant une évaluation des documents et des évaluations en présentiel propres à chaque pays, ont été menées. À la suite d'un processus d'évaluation rigoureux, un total de 26 demandes ont été sélectionnées. Le nombre total de lauréats sélectionnés est de 17, incluant ceux qui ont présenté une demande pour plus d'un projet.

Les projets désignés sélectionnés et le nombre final de boursiers sont les suivants :

Infection urinaire (IU) : 3 projets, 9 lauréats

Dermatophyte : 1 projet, 3 lauréats

Infections sexuellement transmissibles (IST) : 1 projet, 2 lauréats

Dépistage de la vaginite : 1 projet, 1 lauréat

Panel respiratoire (infections respiratoires virales et bactériennes) : 2 projets, 2 lauréats

Typage des mycobactéries non tuberculeuses : 1 projet, 2 lauréats

Maladies transmises par les tiques : 1 projet, 1 lauréat

Virus de la fièvre jaune (virus de la fièvre jaune transmise par les moustiques) : 1 projet, 2 lauréats

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SAMR) : 1 projet, 3 lauréats

Organismes multirésistants : 1 projet, 1 lauréat

Le programme Open Innovation a permis d'attribuer des prix à 12 pays, répartis comme suit : Belgique (3), Pays-Bas (1), Allemagne (2), Italie (3), Portugal (1), Canada (3), États-Unis (3), Mexique (2), Argentine (1), États arabes unis (3), Corée du Sud (3) et Kenya (1). (Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de projets sélectionnés.)

Les lauréats recevront des subventions de recherche allant jusqu'à 600 000 USD par projet. En outre, Seegene fournira des réactifs de qPCR syndromique, des réactifs d'extraction, un système de développement (SGDDS), un instrument d'essai (AIOS) et un logiciel connexe gratuitement tout au long de la période de collaboration.

Le développement de produits qui intègrent les connaissances et l'expérience des scientifiques du monde entier est essentielle à la réalisation de la vision globale : « Un monde sans maladies ». Le premier programme Open Innovation marque la première étape de cette initiative.

« En attirant de nombreux candidats exceptionnels de divers milieux, les évaluations offrent une occasion inestimable de cultiver un solide réseau mondial de collaborations en matière d'essais cliniques » a déclaré M. Jik Young Park, directeur de Seegene Development Automation. Le Dr Park a été membre du comité chargé d'examiner les demandes présentées.

Le programme Open Innovation fait partie intégrante de l'initiative plus vaste de partage de technologies de Seegene, SG OneSystem™ business qui a débuté en 2023 et qui s'aligne sur la vision de l'entreprise d'atteindre un « monde sans maladies ».

Le SG OneSystem™ business implique le partage du savoir-faire et des connaissances de Seegene, acquis depuis plus de 20 ans. L'initiative comprend la collaboration avec des institutions représentatives de chaque pays afin de développer efficacement des produits de diagnostic adaptés aux besoins du marché local.

Dans la poursuite de cette vision, Seegene a renforcé sa SG OneSystem™ business grâce à la collaboration stratégique avec Microsoft en janvier 2024, marquant une étape importante dans son engagement à faire progresser les solutions de soins de santé mondiales. Le système de développement numérique de Seegene (SGDDS), qui permet à des chercheurs moins expérimentés de mettre au point des essais, intégrera les services de Microsoft Azure, y compris le service OpenAI d'Azure.

À propos de Seegene

Seegene possède 23 ans d'expérience consacrés aux domaines de la recherche et du développement, à la fabrication et à la commercialisation des technologies de PCR quantitative syndromique, qui ont été mises en avant lors de la pandémie de COVID-19 lorsque la société a fourni plus de 340 millions de tests de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies de PCR syndromique uniques de Seegene est la capacité à tester simultanément 14 agents pathogènes qui causent des symptômes similaires dans un seul tube et à fournir des informations quantitatives sur le profil d'infectivité afin d'établir une corrélation avec la gravité de la maladie.

