Deux chefs de la direction se sont réunis au siège de Seegene pour discuter de la vision de Seegene et l'ont approuvé

Les réponses rapides de Seegene à la pandémie de COVID-19 et les solutions numériques grâce à la mise en œuvre de l'IA ont été présentées

SÉOUL, Corée du Sud, le 12 avril 2024 /CNW/ - Seegene Inc., une entreprise sud-coréenne de premier plan qui offre une solution totale pour le diagnostic moléculaire par tests PCR, a annoncé aujourd'hui que la professeure Dame Jenny Harries, directrice générale de l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA), a visité son siège social situé à Séoul, en Corée, le 27 mars.

Selon l'entreprise, la professeure Harries et sa délégation ont participé à des discussions avec le Dr Jong-Yoon Chun, fondateur et chef de la direction de Seegene, et l'équipe de gestion, au cours desquelles elle a exprimé la volonté commune de réaliser la vision de Seegene d'un « monde sans maladies ».

La professeure Harries a exprimé un vif intérêt pour la branche SG OneSystemMC de Seegene, l'initiative de partage de technologies de l'entreprise, ainsi que ses avancées dans le système de développement de réactifs de diagnostic automatisé piloté par l'intelligence artificielle (IA) et les solutions numériques innovantes qui intègrent la biotechnologie (BT) et les technologies de l'information (IT).

Soulignant la réponse rapide de Seegene à la pandémie de COVID-19, la professeure Harries a salué l'agilité de l'entreprise à développer des réactifs de diagnostic en seulement trois semaines et à les distribuer à l'échelle mondiale. « Nous croyons fermement que la vitesse des tests doit être plus grande que la vitesse de transmission », a expliqué le Dr Chun, en réfléchissant aux défis rencontrés pendant la pandémie. « Nous avons agi rapidement en utilisant les approbations d'urgence des gouvernements du monde entier et en tirant parti du réseau de distribution mondial que nous avions mis en place avant la pandémie ».

Seegene a facilité l'isolement rapide et efficace des personnes infectées par la COVID-19 en livrant environ 350 millions de tests de diagnostic dans plus de 100 pays.

« Nous apprécions grandement la visite de l'UKHSA, un organisme de sécurité sanitaire de calibre mondial, à Seegene », a déclaré le Dr Chun. « Nous continuerons à explorer les moyens de contribuer à la coopération entre la Corée et le Royaume-Uni, notamment par le biais de nos activités SG OneSystemMC », a-t-il ajouté.

Les activités SG OneSystemMC, ou l'initiative de partage de technologie de Seegene, sont des stratégies mondiales visant à éradiquer les maladies. Il s'agit de partager la technologie de PCR quantitative syndromique de l'entreprise et le système de développement numérisé de Seegene (SGDDS) avec des entreprises de calibre mondial. L'initiative permet aux scientifiques du monde entier de contribuer directement au développement de réactifs de diagnostic adaptés localement pour diverses maladies affectant les humains, les animaux et les plantes.

Pour faire progresser efficacement ce projet, Seegene a établi des collaborations stratégiques avec des chefs de file de l'industrie et du milieu académique, y compris Microsoft et Springer Nature, soulignant son engagement à faire progresser les solutions de santé mondiale grâce à l'amélioration de son initiative de partage de technologies.

À propos de Seegene

Seegene possède 23 ans d'expérience consacrés aux domaines de la recherche et du développement, à la fabrication et à la commercialisation des technologies de PCR quantitative syndromique, qui ont été mises en avant lors de la pandémie de COVID-19 lorsque la société a fourni plus de 340 millions de tests de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies de PCR syndromique uniques de Seegene est la capacité à tester simultanément 14 agents pathogènes qui causent des symptômes similaires dans un seul tube et à fournir des informations quantitatives sur le profil d'infectivité afin d'établir une corrélation avec la gravité de la maladie.

