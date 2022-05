Mais la technologie « 3 Ct » de Seegene peut fournir la valeur de Ct de trois cibles dans un seul canal sans compromettre la sensibilité et la spécificité. Le développement fructueux de cette technologie est fondé sur l'expertise de 20 ans de Seegene et combine 19 technologies brevetées différentes, dont DPO™, TOCE™ et MuDT™. En utilisant cinq canaux dans un seul tube, Seegene peut fournir des données quantitatives pour un total de 15 cibles. La technologie « 3 Ct » a été surnommée la « technologie MDx de rêve ».

L'entreprise prévoit l'appliquer à l'ensemble de sa gamme de produits, y compris les tests de détection des virus respiratoires (VR), des infections sexuellement transmissibles (ITS), des infections gastro-intestinales (IG) et des infections urinaires (IU). Seegene s'attend à ce que la technologie « 3 Ct » permette aux tests syndromiques de franchir une nouvelle étape. En détectant l'agent pathogène responsable, le niveau d'infection et le risque de co-infection, elle contribuera à déterminer la priorité du traitement et à améliorer la prise en charge des patients. La technologie « 3 Ct » augmente également la capacité d'analyse. Ces fonctionnalités devraient améliorer le service et la structure des coûts du secteur médical une fois que la technologie « 3 Ct » sera largement utilisée.

Le tout premier produit appliquant la technologie « 3 Ct » de Seegene, le test Allplex™ HPV-HR Detection est conçu pour détecter 14 types de virus du papillome humain (VPH) à haut risque qui peuvent causer le cancer du col de l'utérus (voir figure 1). Il fournit également la valeur de Ct individuelle de chacun des types permettant une analyse quantitative du niveau d'infection. La détection précoce du VPH contribue à la prévention et à la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Les produits de détection du VPH d'autres intervenants de l'industrie fournissent des valeurs de Ct individuelles pour deux types de VPH à risque élevé, soit le VPH 16 et le VPH 18.

Le test Allplex™HPV-HR Detection, qui devrait être lancé au cours du premier semestre de cette année, présentera un avantage important sur le plan des coûts par rapport aux produits existants de détection du VPH. Cela devrait accroître l'accessibilité aux tests PCR, laquelle était auparavant difficile en raison des coûts élevés. Le produit sera également compatible avec le système AIOS (tout-en-un) entièrement automatisé de Seegene. L'entreprise prévoit d'introduire le premier système d'essais syndromiques de masse entièrement automatisé de l'industrie, afin de mettre les bases d'une accessibilité aux tests pouvant être effectués partout, y compris dans les grands hôpitaux, les centres de prélèvement et même dans les petites et moyennes cliniques, et d'intégrer les tests PCR dans la vie quotidienne.

« Le génotypage du VPH est essentiel pour effectuer un bon suivi d'un patient et observer l'émergence, la persistance ou la clairance de chaque génotype », explique Sebastien Hantz, spécialiste du VPH et professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Limoges en France. « Seegene est une entreprise très impliquée dans le développement de tests de diagnostic moléculaire pour la détection de différents pathogènes. Pour certaines situations cliniques, comme les infections respiratoires, les tests syndromiques sont très utiles. »

