Seegene dévoile ses stratégies d'expansion mondiale lors de l'événement de l'AACC 2022

SÉOUL, Corée du Sud, le 3 août 2022 /CNW/ - Seegene Inc. (096530), la plus importante société de diagnostic moléculaire de la Corée du Sud, a participé à l'édition 2022 du Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo de l'American Association of Clinical Chemistry (AACC) à Chicago, du 26 au 28 juillet dernier. Seegene a présenté sa campagne « In-life PCR » et sa solution PCR automatisée du système Tout-En-Un « STARlet-AIOS », ainsi qu'une série d'essais Novaplex™, y compris un test de détection du virus de la variole simienne.

La conférence annuelle de l'AACC, qui en est à sa 74e édition, est le plus grand rassemblement au monde pour l'industrie des laboratoires cliniques et des diagnostics. Plus de 200 entreprises mondiales ont participé à l'événement de cette année. Seegene y participe depuis 2007.

In-life PCR : assurer la sécurité des collectivités grâce à des tests réguliers

La campagne In-life PCR de Seegene est une initiative mondiale qui met l'accent sur le dépistage régulier des virus de la COVID-19, de la grippe et du rhume afin d'identifier les personnes infectées présentant des symptômes légers ou inexistants. Cela pourrait aider à réduire les transmissions généralisées au sein des collectivités. La campagne cible les lieux qui nécessitent des interactions en personne, comme les écoles, les lieux de travail et les maisons de soins infirmiers.

Seegene fournira à LabHouse le test AllplexMC SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, lequel peut détecter simultanément les virus de la COVID-19, les souches A et B de la grippe, ainsi que le virus respiratoire syncytial (VRS), en plus de fournir les instruments PCR nécessaires.

Lors de l'événement de l'AACC, Seegene a partagé la mission de la campagne avec les participants et les partenaires potentiels. L'entreprise s'est récemment associée à un centre d'essai au Vietnam pour lancer la campagne et travaille à étendre son initiative à d'autres régions, dont l'Europe et le Moyen-Orient.

La solution entièrement automatisé du système Tout-En-Un STARlet-AIOS permet la réalisation de tests PCR dans les petites cliniques

Le système STARlet-AIOS (système tout-en-un) de Seegene offre des flux de travail PCR « mains libres », de l'extraction des acides nucléiques à l'analyse des résultats. Il s'agit d'un système entièrement automatisé (insertion de l'échantillon - résultat) qui peut être utilisé par des personnes ayant une expérience limitée des tests PCR.

Le système tout-en-un STARlet-AIOS est compatible avec une large gamme de tests syndromiques de Seegene qui permettent de tester simultanément plusieurs cibles avec un seul tube. La société a obtenu l'approbation de l'Union européenne concernant plus de 30 tests permettant de détecter la COVID-19 et d'autres maladies respiratoires, le virus du papillome humain (VPH), d'autres infections sexuellement transmissibles (IST), les infections gastro-intestinales et la résistance aux médicaments.

Le système tout-en-un STARlet-AIOS, qui présente un encombrement réduit par rapport aux autres solutions du marché, est composé d'instruments indépendants et démontables d'instruments pour les tests PCR. Les centres de test peuvent acheter l'ensemble complet, ou encore modifier leurs systèmes en ajoutant des modules démontables. Cette deuxième option peut être un choix écologique, car elle ne nécessite pas de ressources ou de fabrication supplémentaires.

De plus, la nature modulaire du système facilite l'entretien, tandis que les procédures d'autorisation sont simplifiées, car il combine des instruments préapprouvés. Il s'agit de la première solution « assemblée » au monde qui favorise les tests syndromiques automatisés.

Ces caractéristiques permettront aux petits hôpitaux, aux cliniques locales et aux centres de santé publique d'intégrer le système tout-en-un STARlet-AIOS à leurs flux de travail. La solution du système tout-en-un STARlet-AIOS est appelée à jouer un rôle déterminant dans l'expansion de la campagne In-life PCR de Seegene.

De plus, lors de la conférence 2022 de l'AACC, Seegene a présenté sa gamme de produits NovaplexTM, « uniquement à des fins de recherche », pour le marché américain. Ce portefeuille comprend un test dédié à la détection du virus de la variole simienne .

Seegene a récemment renforcé son équipe de direction aux États-Unis dans le cadre de ses efforts pour étendre son succès mondial au marché américain.

