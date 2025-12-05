La France devient la huitième filiale commerciale de Seegene et le troisième en Europe, après l'Italie et l'Allemagne

Le pays se classe au deuxième rang du marché européen du diagnostic moléculaire, en raison de la demande pour les tests d'infections sexuellement transmissibles et gastro-intestinaux

La nouvelle filiale devrait accélérer l'adoption élargie des solutions en développement de Seegene, CURECA™ et STAgora™, en Europe

SÉOUL, Corée du Sud, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Seegene, Inc., un chef de file mondial du diagnostic moléculaire (MDx), a annoncé aujourd'hui l'établissement d'une nouvelle filiale en France pour renforcer sa présence européenne et soutenir l'expansion de ses ventes mondiales.

En transférant ses activités françaises de distribution vers une entité locale, Seegene ambitionne de renforcer la proximité avec ses clients et partenaires grâce à un soutien technique amélioré et une collaboration accrue avec les acteurs de la santé.

Selon la société mondiale d'études de marché Grand View Research, Inc., le marché français du diagnostic moléculaire devrait atteindre environ 600 millions d'euros, ce qui représente environ 15 % du total européen. Il s'agit du deuxième marché de la région après l'Allemagne, qui détient une part de 19 %. En France, la demande est particulièrement importante pour des tests de diagnostic ciblant les infections transmissibles sexuellement (ITS), les infections gastro-intestinales (IG) et les infections respiratoires.

Seegene vise à accroître les ventes de ces gammes de produits tout en introduisant un portefeuille plus vaste incluant le dépistage du cancer du col de l'utérus et d'autres catégories de diagnostics multiplexes.

« Sur le marché français, réparti entre les secteurs privé et public, la capacité à livrer rapidement des produits innovants et à répondre aux besoins d'efficience des laboratoires constitue un facteur clé de compétitivité », a déclaré Daniel Shin, vice-président directeur et chef des ventes et du marketing à l'échelle mondiale chez Seegene. « La filiale permettra à Seegene d'avoir une meilleure compréhension du paysage français de la santé, de renforcer le service client local et d'accélérer la croissance de l'activité de diagnostic in vitro de la société grâce à une expertise locale dédiée. »

La filiale constitue également un point d'ancrage stratégique pour le déploiement européen des solutions de Seegene en développement, à savoir CURECA™, un système PCR intégralement automatisé, et STAgora™, une plateforme d'analyse de données épidémiologiques [AZ1] et d'information prédictive en temps réel.

Avec la France, Seegene compte désormais huit filiales commerciales dans le monde, complétant ainsi son réseau de distribution à l'international de 90 distributeurs répartis dans 94 pays.

Au premier semestre de 2025, les ventes à l'étranger représentaient environ 93 % du revenu total de Seegene, l'Europe représentant 63 %. La région demeure un moteur de croissance clé de la feuille de route pour l'expansion mondiale de l'entreprise.

CURECA™ et STAgora™ sont en cours de développement et ne sont pas disponibles pour une utilisation diagnostique.

Seegene possède plus de 25 ans d'expérience dans la recherche et le développement, la fabrication et les affaires liés aux technologies syndromiques de PCR en temps réel. Cette expertise a été particulièrement mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, où Seegene a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies syndromiques de PCR en temps réel de Seegene est la capacité de tester simultanément dans un seul tube 14 agents pathogènes qui causent des signes et des symptômes similaires, en fournissant des informations quantitatives.

