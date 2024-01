Une collaboration stratégique pour ouvrir un nouveau chapitre dans le domaine du diagnostic moléculaire qui aspire à « un monde sans maladies et de futures pandémies »

Améliorer numériquement le système automatisé de développement de réactifs de diagnostic de Seegene grâce à l'intégration des solutions Microsoft Azure AI

Une cérémonie de déclaration au cours du premier semestre 2024 pour lancer la vision unifiée

SÉOUL, Corée du Sud, le 28 janv. 2024 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ096530), une entreprise sud-coréenne de premier plan offrant une solution complète pour les diagnostics moléculaires PCR, a annoncé avoir sélectionné Microsoft comme partenaire technologique pour les activités de Seegene OneSystemTM à Londres, au Royaume-Uni, le 23 janvier, afin d'atteindre « un monde sans maladies».

Elena Bonfiglioli, directrice générale de la santé mondiale et des sciences de la vie chez Microsoft, à gauche, et le Dr Jong-yoon Chun, PDG et fondateur de Seegene, posent pour une photo lors d'une cérémonie de signature de la collaboration stratégique OneSystem™ entre Seegene et Microsoft à Londres, au Royaume-Uni, le 23 janvier.

Seegene collaborera avec Microsoft pour l'aider à propulser la croissance des activités de SG OneSystemTM, une stratégie sans précédent de Seegene visant à partager ses technologies uniques de PCR quantitative syndromique avec des entreprises de premier plan à travers le monde afin de stimuler l'innovation intersectorielle dans le domaine du diagnostic moléculaire. L'expansion des entreprises participantes, avec lesquelles Seegene a l'intention de former un consortium mondial, permettra aux pays du monde entier de disposer de solutions optimales, leur permettant de faire face efficacement aux futures pandémies et de se rapprocher collectivement d'un « monde sans maladies ».

Pour atteindre un tel objectif, Seegene travaillera avec l'équipe mondiale de soins de santé de Microsoft afin de contribuer à la croissance de SG OneSystemTM en défendant la vision collective, en établissant des liens entre les partenaires potentiels et en participant conjointement au symposium annuel de SG OneSystemTM. D'autres événements clés mettant en relation les partenaires actuels et potentiels de SG OneSystemTM, tels qu'une cérémonie de déclaration pour les communautés scientifiques et les autres partenaires participant à l'activité SG OneSystemTM, se tiendront au cours du premier semestre de cette année pour commémorer la vision partagée.

Le système de développement numérisé (SGDDS) de Seegene intégrera les services Microsoft Azure, y compris Azure OpenAI Service, qui sera utilisé par Seegene pour gérer le paysage de l'interaction et de l'analyse des données pour les chercheurs traitant des données étendues générées par le SGDDS. La mise en œuvre de l'environnement de recherche sécurisé Azure (TRE) hautement sécurisé et conforme repoussera les limites de la recherche PCR, contribuant ainsi à garantir à la fois la confidentialité et le respect de la réglementation. Seegene mettra en œuvre Microsoft Fabric, une plateforme d'analyse unique alimentée par l'IA qui unifiera les données de Seegene et remodèlera la façon dont chacun accède, gère et agit sur ces données avec des capacités qui couvrent l'intégration des données, l'ingénierie des données, la science des données, la surveillance des données, l'analyse en temps réel et l'informatique décisionnelle. L'intégration de l'assistance basée sur l'IA via Copilot pour Microsoft 365 devrait accélérer la productivité, favoriser l'innovation et améliorer la créativité.

En outre, Seegene collaborera avec Microsoft sur la recherche collective sur l'innovation dans le domaine des soins de santé, y compris la gestion et l'analyse de nouvelle génération des données PCR, et explorera de futures entreprises dans le secteur de la santé. Seegene vise à améliorer l'écosystème des soins de santé avec Microsoft en fournissant des diagnostics précoces précis de la maladie qui constituent la base d'un traitement et d'une prévention efficaces.

« La collaboration stratégique avec Microsoft nous permettra d'avoir un modèle d'affaires SG OneSystemTM plus structuré », a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, PDG et fondateur de Seegene. « Grâce à nos efforts conjoints, nous nous attendons à ce que les effets synergiques ouvrent la voie à un monde sans maladies. »

« Nous soutenons la vision de Seegene de réaliser « un monde sans maladies » », a déclaré Elena Bonfiglioli, directrice générale de la santé mondiale et des sciences de la vie chez Microsoft. « En plus de travailler avec Seegene sur sa transformation numérique, nous collaborerons pour découvrir des partenaires mondiaux et améliorer davantage l'écosystème des soins de santé. »

À propos de Seegene

Seegene possède 23 ans d'expérience en R&D, en fabrication et en affaires portant sur les technologies de PCR syndromiques quantitatives, qui ont été mis en évidence lors de la pandémie de COVID-19 lorsqu'elle a fourni plus de 340 millions de tests de COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies de PCR syndromiques uniques de Seegene est la capacité de tester simultanément 14 agents pathogènes qui causent des symptômes similaires dans un seul tube et de fournir des renseignements quantitatifs sur le profil d'infectivité afin d'établir une corrélation avec la gravité de la maladie.

Activités de Seegene OneSystemTM

L'activité de SG OneSystemTM est une stratégie mondiale visant à réaliser « un monde sans maladies ». Le SG OneSystemTM vise à permettre aux scientifiques et aux experts de développer localement des tests de diagnostic PCR quantitatif syndromique couvrant les maladies de tous les organismes et de tous les domaines en utilisant le SGDDS grâce à une collaboration mondiale.

Seegene s'engage à partager ses technologies uniques de PCR quantitative syndromique avec des entreprises de premier plan à travers le monde afin de s'allier en tant que partenaires de consortium pour développer, fabriquer et distribuer des tests de diagnostic. Le SG OneSystemTM prévoit d'alléger le fardeau du développement de produits couvrant toutes les maladies, d'une seule entreprise à un effort mondial cumulé, qui comprend, non seulement le développement, mais aussi les affaires réglementaires, la fabrication, le marketing et les ventes. Le succès du SG OneSystemTM offrira une mesure préventive compréhensible qui contribue à un avenir durable pour l'ensemble de l'écosystème biologique.

Dans le cadre de l'activité SG OneSystemTM, Seegene a dévoilé en septembre 2023 le premier « Open Innovation Program powered by Seegene » avec Springer Nature afin de permettre aux experts, aux scientifiques et aux cliniciens de développer des tests PCR syndromiques quantitatifs dans tous les domaines.

