Ses ventes totales en 2021 se sont établies à 1,37 billion de wons, soit une augmentation de 22 % sur 12 mois

Ses revenus au quatrième trimestre étaient de 410 milliards de wons, une augmentation de 34 % par rapport au trimestre précédent

Son bénéfice d'exploitation est demeuré stable sur 12 mois pour s'établir à 666,7 milliards de wons, malgré des investissements stratégiques trois fois plus importants en recherche et développement

Seegene entreprend un virage stratégique vers une plateforme de diagnostics moléculaires et renforce son portefeuille de produits pour répondre à la demande du marché

SÉOUL, Corée du Sud, le 20 févr. 2022 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante entreprise de diagnostic moléculaire (MDx) de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'année 2021, qui ont atteint des sommets historiques. Les ventes totales de l'entreprise ont augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,37 billion de wons (environ 1,14 milliard de dollars américains). Le bénéfice d'exploitation sur 12 mois est demeuré stable pour s'établir à 666,7 milliards de wons (environ 556 millions de dollars américains).

Les ventes record enregistrées par Seegene ont été soutenues par la croissance des ventes de produits de dépistage du SRAS-CoV-2 et de son vaste portefeuille de diagnostics moléculaires. Avec la résurgence des cas de COVID-19 en raison de l'émergence du variant Omicron au quatrième trimestre de 2021, les cas de grippe ont commencé à augmenter pendant la saison hivernale. Cela a entraîné une augmentation des ventes de tests syndromiques qui permettent d'identifier simultanément la COVID-19 et d'autres virus respiratoires.

Par conséquent, les ventes totales de Seegene au quatrième trimestre ont atteint 410 milliards de wons (environ 342 millions de dollars américains), dépassant de 7 % les estimations du marché. Son bénéfice d'exploitation a surpassé les attentes de 9 %, clôturant le trimestre à 199,9 milliards de wons (environ 166 millions de dollars américains). Depuis décembre dernier, Seegene a exporté 2,8 millions de tests dans cinq pays européens, 5,1 millions de tests en Israël et 4 millions de tests au Brésil.

En outre, les ventes de produits de Seegene qui ne sont pas liés à la COVID se sont renforcées davantage au quatrième trimestre. Les ventes de ces produits, y compris les tests de VPH, d'ITS et d'autres maladies respiratoires, ont augmenté de 33 % sur 12 mois, ce qui témoigne d'une forte croissance.

Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise, qui s'élève à 666,7 milliards de wons (environ 556 millions de dollars américains), est demeuré inchangé sur 12 mois, bien que l'entreprise ait augmenté ses investissements stratégiques en recherche et développement et en ressources humaines. Seegene a effectué un investissement de 75 milliards de wons (environ 62,6 millions de dollars américains) dans la recherche et le développement, un investissement trois fois élevé plus qu'en 2020. en ajoutant des employés talentueux issus de divers domaines, notamment la biologie et les technologies de l'information. L'effectif de l'entreprise a doublé en 2021, faisant passer son équipe mondiale à près de 1 100 membres. Seegene a également élargi son portefeuille d'instruments et a commencé à internaliser la production de matières premières de base, y compris les réactifs, les oligonucléotides et les enzymes.

Grâce à de tels investissements stratégiques, Seegene est sur le point de transformer son processus manuel de développement de tests en processus numérique, permettant ainsi aux experts en biologie du monde entier de développer leurs propres tests de diagnostic. Ce faisant, Seegene élargira sa gamme de produits, allant des tests liés à la COVID-19 aux tests non liés à la COVID-19, y compris sur les plantes, les aliments et les animaux. D'ailleurs, Seegene est parvenue en 2021 à développer ses propres technologies pour les ingrédients d'essai et à améliorer ses instruments de PCR, qui constitueront la base des activités de la plateforme de l'entreprise. Celle-ci a déjà annoncé son intention de fournir un outil normalisé de développement à mesure qu'elle effectue un virage stratégique vers la plateforme de diagnostic moléculaire, ce qui fait partie de la stratégie de plateforme de l'entreprise.

« Aujourd'hui, des tests rapides, précis et à grande échelle sont d'une importance capitale pour lutter contre une pandémie en constante évolution. Seegene continuera d'offrir la solution qui répond le mieux à la demande du marché, a déclaré Thomas Bum-Joon Kim, responsable de gestion chez Seegene. Nous soutiendrons le dépistage de masse dans les installations publiques comme les aéroports, les écoles et les stades en faisant appel à notre système MDx entièrement automatisé, à un système tout-en-un et au laboratoire mobile MOBILE STATION, de concert avec nos nouveaux tests de diagnostic. En outre, nous mettrons davantage l'accent sur l'expansion de notre portefeuille de tests syndromiques ainsi que sur des produits non liés à la COVID-19 comme les tests de dépistage du VPH, des ITS et d'autres maladies afin de nous préparer à l'ère endémique. Notre objectif est d'établir une croissance durable en continuant de jeter des bases solides pour notre avenir, tout en transformant l'entreprise en une plateforme MDx. »

À propos de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. a été fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000 et a des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Moyen-Orient. Elle est une entreprise de diagnostic in vitro (IVD) qui a transformé des technologies novatrices en produits grâce à ses activités pionnières en matière de recherche et développement. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPOTM (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples; TOCETM, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDTTM, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs; et la technologie de détection de mutation multiplex mTOCETM. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire (MDx) de pointe appliquées à des trousses de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité, la spécificité et la couverture des maladies des tests PCR (réaction en chaîne de la polymérase) à des niveaux sans précédent en fournissant des produits PCR précis et hautement multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes pour chaque canal fluorescent. Cette fonction permet de gagner du temps et de réduire les coûts des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de diagnostic moléculaire grâce à des innovations de pointe.

