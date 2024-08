- Technologies de test PCR multiplex qui fournissent des résultats complets à partir d'un seul test

- Essais à multiplexage élevé et systèmes de tests automatisés

- Activités de SG OneSystemTM, l'initiative mondiale de partage de technologies de l'entreprise

SÉOUL, Corée du Sud, 8 août 2024 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ096530), une entreprise sud-coréenne de premier plan qui offre une solution totale pour le diagnostic moléculaire par tests PCR, a présenté ses produits et systèmes clés au salon Association for Diagnostics & Laboratory Medicine 2024 (ADLM 2024), organisé sous le thème : « One Sample, Many Answers » (Un échantillon, plusieurs réponses). L'événement a eu lieu à Chicago du 30 juillet au 1er août.

Seegene a présenté ses produits de technologies de test PCR multiplex et ses systèmes de tests automatisés au salon de l'ADLM 2024, qui s'est tenu à Chicago, aux États-Unis, du 30 juillet au 1er août.

L'entreprise a dévoilé sa gamme de produits de tests PCR en temps réel à multiplexage élevé conçus pour identifier de multiples cibles avec un seul test. Ces tests comprennent des tests IVDR vendus à l'extérieur des États-Unis pour le diagnostic des infections respiratoires (IR), des infections gastro-intestinales (IG), des infections sexuellement transmissibles (IST), des virus du papillome humain (VPH) et de la résistance aux antimicrobiens (RAM). Le processus de test de Seegene a également été affiché sur les écrans du kiosque d'exposition de l'entreprise.

En plus de sa gamme de tests phares, Seegene a présenté STARlet-AIOS™ (AIOS), ses systèmes de tests automatisés et NIMBUS, qui offrent diverses solutions d'automatisation adaptées à la taille et aux besoins de divers laboratoires de tests.

AIOS est doté d'une conception modulaire qui intègre harmonieusement les instruments existants comme l'équipement d'extraction de l'acide nucléique, la configuration des tests PCR et les instruments de tests PCR. AIOS est conçu pour automatiser le processus de test PCR, de l'extraction des acides nucléiques à l'amplification génique en passant par l'analyse des données, afin de minimiser la contamination causée par les erreurs humaines. Une fois les échantillons insérés, le système effectue automatiquement les tests et fournit les résultats.

« L'ADLM 2024 a été une excellente occasion pour Seegene de promouvoir à l'échelle mondiale notre technologie de test PCR multiplex brevetée, ainsi que les tests et les systèmes de tests automatisés », a déclaré Daniel Shin, vice-président directeur et chef des ventes mondiales et du marketing chez Seegene. « Seegene demeure déterminée à consolider sa position en tant qu'entreprise de diagnostic moléculaire de premier plan à l'échelle mondiale en faisant la promotion à grande échelle de ses activités et en identifiant activement des partenaires potentiels pour créer un monde exempt de toutes les maladies. »

La technologie de diagnostic moléculaire par tests PCR de Seegene permet de tester simultanément jusqu'à 14 pathogènes dans un seul tube, ainsi que d'identifier une douzaine d'agents pathogènes clés dans un panel de tests de plusieurs tubes. La technologie de test PCR de Seegene est très reconnue pour sa capacité à fournir des renseignements quantitatifs. Les tests multiplex réduisent le besoin de tests supplémentaires, ce qui réduit les coûts et augmente l'efficacité.

L'entreprise a également organisé des réunions d'affaires pour présenter sa stratégie d'affaires à long terme, comme les activités de SG OneSystem™, l'initiative de partage de technologies de l'entreprise et le programme Open Innovation (OIP), un projet mondial de développement de réactifs, aux participants du monde entier.

À propos de Seegene

Seegene possède 23 ans d'expérience consacrés aux domaines de la recherche et du développement, de la fabrication et des affaires portant sur les technologies de PCR syndromiques quantitatives. Son expertise a été mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19 lorsqu'elle a fourni plus de 340 millions de tests de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La caractéristique fondamentale des technologies de test PCR syndromiques uniques de Seegene est la capacité de tester simultanément 14 pathogènes dans un seul tube et de fournir des résultats quantitatifs.

À propos de l'Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM)

Vouée à l'amélioration de la santé grâce à la médecine de laboratoire, l'ADLM (anciennement AACC) réunit plus de 70 000 professionnels de laboratoire clinique, médecins, chercheurs et chefs d'entreprise du monde entier qui se concentrent sur la chimie clinique, le diagnostic moléculaire, la spectrométrie de masse, la médecine translationnelle, la gestion de laboratoire et d'autres domaines de progrès de la science de laboratoire. Depuis 1948, l'ADLM s'efforce de faire progresser les intérêts communs du domaine en offrant des programmes qui font progresser la collaboration scientifique, les connaissances, l'expertise et l'innovation. Pour en savoir plus, visitez le site www.myadlm.org.

