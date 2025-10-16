Sécurité routière - Nouvelles mesures pour augmenter la visibilité des passages piétonniers à Maria

RIMOUSKI, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec souligne la mise en place de trois nouveaux feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) sur la route 132, à Maria, entre la halte routière et l'hôtel de ville.

La députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, est heureuse d'en faire l'annonce au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

Les FRCR sont des dispositifs de signalisation servant à renforcer visuellement le message de priorité aux passages pour piétons. Lorsqu'ils sont activés, ils captent l'attention des automobilistes et leur rappellent de s'immobiliser complètement à leur approche.

« Le Ministère poursuit les interventions dans le cadre de son Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 avec l'ajout de ces feux rectangulaires à clignotement rapide. Ces équipements amélioreront la sécurité et favoriseront la cohabitation harmonieuse de l'ensemble des usagers de la route. Je remercie tous les intervenants pour la réalisation de ce projet. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« À Maria, la route 132 est un axe incontournable, autant pour accéder aux services que pour favoriser le déplacement actif des citoyens. L'ajout de ces nouveaux feux s'inscrit dans notre volonté de protéger nos familles, nos aînés et nos jeunes. La sécurité routière, c'est plus qu'une question d'infrastructures, c'est une responsabilité partagée qui nous permet de préserver ce que nous avons de plus précieux : notre monde. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Faits saillants

Les FRCR sont installés à des passages ciblés, conformément aux normes prévues en matière de signalisation routière (Tome V), notamment en raison d'une route plus large, de vitesses plus élevées ou de la présence plus importante de véhicules.

Le Ministère rappelle aux usagers de faire preuve d'une vigilance accrue à l'approche des passages piétonniers et de respecter la signalisation en place.

Selon le Code de la sécurité routière, le piéton qui souhaite traverser à un passage a la priorité sur les conducteurs, qui doivent immobiliser leur véhicule et le laisser passer. Quant au piéton, il doit s'assurer de pouvoir traverser sans risque, c'est-à-dire que les conducteurs de véhicules et les cyclistes l'ont vu et qu'ils lui cèdent le passage.



