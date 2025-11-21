Sécurité routière - Nouvelle mesure pour augmenter la visibilité d'un passage piétonnier à Saint-Simon-de-Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - De nouveaux feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) se trouvent désormais sur la route 132, près de la rue de l'Église, à Saint-Simon-de-Rimouski.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, est heureuse d'en faire l'annonce au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

Les FRCR sont des dispositifs de signalisation servant à renforcer visuellement le message de priorité aux passages pour piétons. Lorsqu'ils sont activés, ils captent l'attention des automobilistes et leur rappellent de s'immobiliser complètement à leur approche.

Citations

« Pour notre gouvernement, la sécurité routière et celle des usagers les plus vulnérables sont des priorités. C'est pour cette raison que nous avons installé des feux rectangulaires à clignotement rapide sur la route 132. Ce type de mesure, qui s'inscrit dans notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, est efficace et permettra une cohabitation harmonieuse sur la route. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'installation de ces nouveaux feux à Saint-Simon-de-Rimouski se veut un exemple concret de notre volonté d'améliorer la sécurité de tous les usagers de la route 132. En plus de rehausser la visibilité des passages pour piétons, ces dispositifs rappellent à chacun l'importance de partager la route avec respect et vigilance. En réduisant les risques d'accident, tout le monde gagne. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Au cours des dernières semaines, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a également procédé à l'installation d'autres FRCR sur la route 232, dans le secteur de Sainte-Blandine, à Rimouski.

Le déploiement de ces dispositifs au Bas-Saint-Laurent a débuté en 2024, par l'installation de feux à Amqui, à Causapscal, à Mont-Joli, à Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Sayabec.

Les FRCR sont installés à des passages ciblés, conformément aux normes prévues en matière de signalisation routière (Tome V), notamment en raison d'une route plus large, de vitesses plus élevées ou de la présence plus importante de véhicules.

Le Ministère rappelle aux usagers de faire preuve d'une vigilance accrue à l'approche des passages piétonniers et de respecter la signalisation en place.

Selon le Code de la sécurité routière, la personne qui souhaite traverser à un passage a la priorité sur les conducteurs, qui doivent ainsi immobiliser leur véhicule et la laisser passer. Quant au piéton, il doit s'assurer de pouvoir traverser sans risque, c'est-à-dire que les conducteurs de véhicules et les cyclistes l'ont vu et qu'ils lui cèdent le passage.



