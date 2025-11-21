Modernisation des parcs routiers - La halte routière de Daveluyville : maintenant un arrêt incontournable

DAVELUYVILLE, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, soulignent l'ouverture des nouvelles installations de la halte routière de Daveluyville cet automne. La modernisation de la halte, qui est située au kilomètre 223 de l'autoroute 20, en direction est, représente un investissement de 22,7 M$.

Accueillant en moyenne 1500 usagers par jour, cette halte routière est la plus achalandée dans le réseau de parcs routiers du Ministère. Sa modernisation permet d'offrir des services et des aménagements sécuritaires aux usagers de la route et de répondre aux demandes des conducteurs de véhicules lourds, entre autres par l'ajout de stationnements adaptés.

La halte routière de Daveluyville constitue la cinquième réalisation du Plan de modernisation des parcs routiers 2022-2027, après celles de Villeroy, du Point-du-Jour, des Jardins-de-Napierville et de Curtis. Ce plan vise notamment à s'assurer que les usagers de la route peuvent s'arrêter dans des lieux sécuritaires et accessibles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Citations

« La sécurité sur les routes du Québec est une priorité pour notre gouvernement. Une halte routière attrayante contribue à prévenir la fatigue au volant en offrant des espaces adaptés pour que les usagers, notamment les familles et les conducteurs de véhicules lourds, puissent faire des arrêts sécuritaires. L'inauguration d'aujourd'hui est également une étape significative dans notre volonté de doter le réseau de parcs routiers d'infrastructures modernes et confortables. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La halte routière de Daveluyville représente un arrêt stratégique dans le Centre-du-Québec. Les nouvelles installations permettront d'offrir des services essentiels à l'ensemble des usagers de la route et rendront leurs déplacements beaucoup plus sûrs. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants

La nouvelle halte offre : des stationnements pour véhicules lourds, trains routiers, autobus, véhicules récréatifs et automobiles; des bornes de recharge, soit cinq pour voitures, une pour véhicules récréatifs et remorques et deux pour véhicules lourds; des espaces extérieurs aménagés, tels qu'une terrasse, une aire de pique-nique, un parc canin et une aire de jeux pour enfants; des salles de toilettes universelles et familiales, incluant une table à langer pour adultes et une salle d'allaitement.

En répondant aux besoins des camionneurs, le Ministère assure la continuité du transport interprovincial et interrégional des marchandises.

Les usagers de la route peuvent profiter pleinement des nouvelles installations depuis la mi-octobre.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724