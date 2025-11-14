Sainte-Flavie et Grand-Métis - Lancement des travaux de reconstruction de la route 132 et d'un nouveau pont au-dessus de la rivière Mitis

QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Les travaux de reconstruction de la route 132 et d'une nouvelle structure au-dessus de la rivière Mitis, en remplacement du pont Arthur-Bergeron, à Sainte-Flavie et à Grand-Métis, débutent officiellement. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

Le projet, qui totalisera des investissements d'un peu moins de 100 M$, permettra d'accroître la sécurité des usagers de la route 132 sur environ 2 km, entre le parc de la rivière Mitis et la route 234, grâce à la géométrie du nouveau tracé. En effet, l'intersection de la route 132 et du chemin Perreault sera déplacée vers l'ouest, dans le but d'optimiser la visibilité dans ce secteur. Le pont Arthur-Bergeron actuel, construit en 1930, sera restauré dans le respect de son caractère patrimonial, avant d'être cédé à la MRC de La Mitis.

« Le début des travaux marque une étape importante pour la pérennité de cette route essentielle au développement économique, social et touristique de l'est du Québec. En plus d'améliorer la sécurité routière, cet investissement témoigne de notre volonté à moderniser nos infrastructures afin qu'elles répondent aux besoins actuels et futurs de la population. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« En tant que ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, je suis particulièrement fière de voir ce projet prendre forme. La modernisation de la route 132 et la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière Mitis sont des gestes concrets qui montrent l'importance que notre gouvernement accorde au développement des infrastructures dans nos régions. Ces travaux, attendus depuis longtemps dans toute la région, viendront améliorer la sécurité et la qualité de vie des gens d'ici, tout en soutenant la vitalité de nos communautés locales. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le chantier est à l'étape de la mobilisation. D'ici les prochaines semaines, des activités de déboisement et le déplacement de certaines infrastructures de services publics se poursuivront. Les travaux d'excavation et de terrassement débuteront au cours de l'hiver. Des voies de déviation temporaires seront aussi aménagées au printemps afin de permettre le maintien de la circulation durant les travaux. Par la suite, la construction de la chaussée et de la structure se mettra en branle.

Les travaux de construction du nouveau tronçon de la route 132, incluant le nouveau pont, seront d'une durée d'environ quatre ans. La restauration du pont Arthur-Bergeron devrait s'échelonner sur deux ans.

En moyenne, 6 200 véhicules circulent dans ce secteur de la route 132 quotidiennement.

