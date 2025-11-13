Autoroute 50 : poursuite des actions en matière de sécurité

QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Au cours du printemps prochain, les travaux pour l'installation d'une glissière de sécurité médiane débuteront dans les Laurentides, entre le chemin Scotch, à Grenville-sur-la-Rouge, et un kilomètre à l'est de la montée Rochon, à Brownsburg-Chatham. À cet effet, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, annoncent la publication d'appels d'offres dans le cadre du plan de sécurisation de l'autoroute 50 (Guy-Lafleur).

La mise en place d'une nouvelle glissière semi-rigide au centre des voies contiguës vise à limiter les collisions frontales. Cette dernière permettra de renforcer la sécurité sur environ 10 kilomètres supplémentaires.

Citations

« Avec l'installation de cette nouvelle glissière, notre gouvernement réitère sa volonté ferme de poser des actions pour réduire les risques d'accidents sur l'autoroute 50. Chaque kilomètre que nous venons sécuriser sur cet important axe routier est un pas de plus vers une route plus sûre pour tous. La sécurité demeurera toujours une priorité. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Depuis notre arrivée au gouvernement, nous travaillons sans relâche pour offrir à nos concitoyens une autoroute plus sécuritaire. Je joins ma voix à celles de mes collègues députés et députées des Laurentides pour saluer cette nouvelle étape qui est franchie. C'est l'ensemble de notre population ainsi que les nombreux visiteurs de notre belle région qui en bénéficieront. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

En plus de l'installation de la glissière médiane semi-rigide en acier, des travaux de resurfaçage se feront dans le même secteur, sur un tronçon de 14 km. L'ensemble de ces interventions seront réalisées entre le printemps et la fin 2026.

Deux appels d'offres seront publiés pour la sécurisation du tronçon entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham, un pour des services professionnels et l'autre pour la réalisation des travaux.

L'analyse des voies contiguës entre L'Ange-Gardien et Mirabel continue afin de déterminer les prochaines mesures visant à améliorer la sécurité.

À Mirabel, les usagers de la route disposent depuis le début novembre de deux voies par direction sur presque toute la distance entre le chemin Saint-Simon et l'aéroport international de Mirabel, à l'endroit où les deux chaussées se séparent.

Parallèlement, les étapes de conception et de planification se poursuivent pour le doublement du tronçon situé entre la route 329, à Lachute, et le chemin Saint-Simon, à Mirabel.

Les travaux pour l'élargissement de l'autoroute 50 entre Gatineau et L'Ange-Gardien se sont terminés en 2024.

Lien connexe

Autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel : élargissement et réaménagement | Gouvernement du Québec

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]