Sécurité routière - Les municipalités de Sainte-Thècle, d'Aguanish et de Natashquan rejoignent le réseau des villages-relais

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le vaste réseau des villages-relais s'agrandit avec l'arrivée des municipalités de Sainte-Thècle, en Mauricie, ainsi que d'Aguanish et de Natashquan, sur la Côte-Nord, qui portent désormais le titre de village-relais.

Le réseau des villages-relais est un concept unique en Amérique du Nord. Les municipalités qui en font partie se distinguent non seulement par leurs attraits touristiques, culturels et naturels, qui contribuent au tourisme régional et au développement local, mais aussi par la qualité des services offerts aux usagers de la route. Les automobilistes peuvent ainsi s'arrêter en toute sécurité, se reposer et se ravitailler.

Les installations disponibles à ces arrêts comprennent généralement des bornes de recharge pour véhicules électriques, des stations-service, de l'alimentation, des toilettes accessibles en tout temps et un accès à un réseau Wi-Fi public. De plus, un stationnement y est accessible en tout temps pour tout type de véhicule.

Citations

« Ces trois municipalités se distinguent par une qualité d'accueil remarquable au sein de notre réseau de villages-relais. Dans un territoire aussi vaste que le Québec, ces haltes jouent un rôle essentiel pour prévenir la fatigue au volant chez ceux qui parcourent de longues distances. Elles contribuent ainsi à améliorer la sécurité et l'accessibilité de notre réseau routier, tout en mettant en valeur le dynamisme et l'attractivité de nos régions. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est une excellente nouvelle pour Aguanish et Natashquan, mais aussi pour la région. Leur nouveau statut de village-relais met en relief la richesse de leurs attraits et la qualité de leur accueil. Ces municipalités offrent des services essentiels aux voyageurs. Elles font découvrir toute la beauté de la Côte-Nord, mettant en valeur notre territoire ainsi que notre culture. Je me réjouis de cette annonce, car elle aura un impact sur la vitalité de l'économie locale. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Duplessis

« En devenant un village-relais, Sainte-Thècle réaffirme sa volonté d'offrir une expérience touristique de qualité en Mauricie. Accueillante et dynamique, la municipalité se distingue par ses attraits naturels et culturels, ainsi que par la présence d'un lac au cœur du village, véritable moteur d'un développement harmonieux. J'encourage nos municipalités à poursuivre leurs efforts d'innovation et d'embellissement de la région! »

Sonia LeBel, députée de Champlain

Faits saillants

Les villages-relais sont des municipalités de moins de 10 000 habitants, reconnues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), notamment pour leur emplacement géographique ainsi que pour la diversité des services.

Le réseau des villages-relais vise à :

accroître la sécurité des usagers de la route (automobilistes ainsi que conducteurs et conductrices de camions, d'autobus ou de véhicules récréatifs) en leur proposant des lieux d'arrêt accessibles en tout temps;



donner accès à des milieux alliant qualité d'accueil, diversité de services et attraits touristiques, culturels et naturels;



apporter un soutien au développement local et régional.

La modernisation du réseau des parcs routiers, dont les villages-relais font partie intégrante, figure dans le plan d'action de la Politique de mobilité durable - 2030 du MTMD.

La mise en place de nouveaux villages-relais s'inscrit dans le Plan d'action ministériel en affaires municipales 2023-2027 du MTMD.

Ce sont désormais 53 villages-relais qui contribuent à rendre les déplacements plus sécuritaires et agréables à travers le Québec.

Liens connexes

Les Villages-relais du Québec | Villages-relais

Réseau des villages-relais du Québec | Gouvernement du Québec

Politique de mobilité durable - 2030 - Transports et Mobilité durable Québec

Plan d'action ministériel en affaires municipales 2023-2027

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]