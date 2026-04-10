Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit près de 195 M$ dans les infrastructures de transport de la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 194 739 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région de l'Outaouais pendant la période 2026-2028. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la construction d'une nouvelle bretelle et le réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 50 et de la montée Paiement, à Gatineau;

l'asphaltage de la route 301, entre la route 366 et le chemin Stephens, à Otter Lake;

le programme de réparation de la chaussée sur la route 105 dans les municipalités de Kazabazua, de Maniwaki, de Bois-Franc et de Low.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l'entrepreneuriat local. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de l'Outaouais se répartissent comme suit :

80 183 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



78 423 000 $ pour améliorer l'état des structures;



36 133 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

• En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont :

la réfection de la chaussée du boulevard des Allumettières, de 1 km à l'ouest du boulevard des Grives jusqu'à l'autoroute 50, à Gatineau;



la réparation de la structure de l'autoroute 50 au-dessus de l'autoroute 5, à Gatineau;



la reconstruction du pont sur le chemin Polish Hills, au-dessus de la rivière Picanoc, à Otter Lake.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected] ; Pour information : Relations avec les médias : Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]