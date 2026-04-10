Investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 173 M$ dans les infrastructures de transport de la région du Nord-du-Québec

CHIBOUGAMAU, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 173 170 000 M$ seront alloués aux infrastructures de transport routier et aéroportuaire de la région du Nord-du-Québec pendant la période 2026-2028. Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

le réaménagement de l'intersection de la route 113 et de la rue Poplar, à l'entrée du village cri de Waswanipi;

l'asphaltage de la route 113 dans divers secteurs situés entre Miquelon et l'intersection du chemin d'Oujé-Bougoumou (route 1009);

le rechargement granulaire sur divers secteurs et la remise sur gravier de la route 19900 (route 1000), entre les kilomètres 0 (intersection de la route 113) et 14;

la reconstruction de l'aérogare de Matagami.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettent de poursuivre d'importants efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. Ils favorisent aussi une plus grande mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité et le développement économique de la région en stimulant l'entrepreneuriat local et en assurant un lien essentiel avec le reste du Québec. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Ces investissements sont nécessaires et contribueront au déplacement sécuritaire des usagers sur le territoire. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Ressources naturelles et des Forêts (volet ressources naturelles)

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Nord-du-Québec, dont 4 810 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit :

29 546 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



24 883 000 $ pour améliorer l'état des structures;



22 101 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



96 640 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires.

• En 2025, plusieurs projets ont été terminés, dont celui de la reconstruction du tablier du pont au-dessus des rapides Entre les Îles sur le chemin d'accès à Oujé-Bougoumou, au kilomètre 13,5.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected] ; Pour information : Relations avec les medias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]