Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 272 M$ dans les infrastructures de transport de la région de Lanaudière

REPENTIGNY, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 272 454 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région de Lanaudière pendant la période 2026-2028. La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Pascale Déry, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la reconstruction d'un pont d'étagement sur l'autoroute 31, au-dessus de l'autoroute 40, à Lavaltrie;

l'asphaltage de l'autoroute 40, entre le pont Charles-De Gaulle et la route 341;

le réaménagement de deux intersections à Saint-Esprit, entre la route 158 et la rue Saint-Isidore, dans le cadre du plan d'intervention de la route 125 à Saint-Esprit et à Sainte-Julienne.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre le rattrapage dans la remise en état de nos infrastructures routières. C'est un choix responsable qui s'impose pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers et améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. En réalisant ces travaux, on fait d'une pierre deux coups en stimulant l'entrepreneuriat local, un geste important pour soutenir la vitalité économique de notre région! »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis des investissements annoncés aujourd'hui pour notre région. À Terrebonne, plusieurs projets attendus verront le jour, notamment la construction d'un échangeur sur l'autoroute 640 à la hauteur de l'avenue Urbanova, ainsi que des interventions importantes pour améliorer la sécurité et la fluidité de nos déplacements. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Je me réjouis de ces investissements importants dans notre réseau routier, qui accordent une place centrale au maintien des actifs. Prendre soin de nos infrastructures existantes est essentiel pour assurer leur durabilité et éviter des coûts plus élevés à long terme. En parallèle, ces travaux viennent répondre aux besoins concrets de notre région et soutenir son développement. »

Mathieu Lemay, député de Masson

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de Lanaudière, dont 78 717 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit : 79 387 000 $ pour améliorer l'état des chaussées; 59 857 000 $ pour améliorer l'état des structures; 133 211 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés, dont : la réparation du pont d'étagement du boulevard des Seigneurs, au-dessus de l'autoroute 25, à Terrebonne; la stabilisation des parois rocheuses sur la route 131, à Saint-Zénon.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]