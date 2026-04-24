PÉKIN, 24 avril 2026 /CNW/ -- Le 22 avril, CHERY VPD a fait sa première mondiale sous le thème « Des technologies pour la famille », introduisant deux fonctions principales : Départ en une touche et Retour à la maison en une étape. Alimenté par la technologie de grand modèle de bout en bout, la société résout les points de friction du stationnement à l'échelle mondiale : 93 % des conducteurs rencontrent des difficultés de stationnement.

Aaron Zheng, directeur général adjoint de Chery International Marketing Center, s’est personnellement assis à la place du conducteur et a invité deux journalistes internationaux à découvrir la force avancée de la technologie VPD. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Départ en une touche permet à votre voiture de venir à vous. En appuyant une fois sur l'application, le véhicule sort de sa place de stationnement de façon autonome et cherche activement l'utilisateur. Face à des conditions complexes, son intelligence de niveau gaming permet un évitement actif et fluide sans freinage brusque.

Retour à la maison en une étape libère les utilisateurs après une longue journée. En entrant dans un garage résidentiel, les conducteurs sortent tout simplement et activent le stationnement via l'application. La voiture recherche indépendamment des espaces, replanifie si elle est occupée et redonne un temps précieux aux familles.

Lors de l'événement, l'exécutif Aaron Zheng a démontré les prouesses de VPD en conquérant des espaces extrêmement étroits aux côtés des médias étrangers, mettant en valeur la fiabilité de la fabrication intelligente chinoise. Des essais du monde réel ont confirmé le rendu dynamique des piétons et l'évitement fluide des obstacles.

Annoncé pour son lancement sur les modèles TIGGO 7 et TIGGO 8 au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est en 2026, CHERY VPD transforme la mobilité. Quand les voitures apprennent à prendre soin de nous, chaque départ se fait avec tranquillité d'esprit et chaque retour à la maison avec chaleur.

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SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

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