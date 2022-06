Sécurité des citoyens et bien-être animal - Le ministre Lamontagne annonce un portail d'information sur l'encadrement des chiens dangereux

QUÉBEC, le 6 juin 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce dès aujourd'hui la mise en ligne d'un portail d'information, dont la première phase, qui porte sur l'encadrement des chiens, s'adresse aux intervenants municipaux. Ce nouvel outil vise à accompagner les représentants et organismes municipaux dans leur rôle et leurs responsabilités en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, sanctionnée en juin 2018 par l'Assemblée nationale.

Comme partenaires de première ligne, les municipalités, chargées du règlement d'application de la loi sur leur territoire, souhaitaient disposer de plus d'information et d'outils. Le portail d'information a ainsi été conçu pour répondre à leurs besoins. La contribution des municipalités et leur collaboration avec le MAPAQ sont essentielles pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs animaux.

« Le bien-être et la sécurité des animaux sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Puisque nos animaux de compagnie sont plus que jamais au centre de notre quotidien, la multiplication des interactions entre les citoyens et les animaux entraîne de nouvelles préoccupations. Avec ce portail, le MAPAQ et les municipalités travailleront main dans la main pour faire appliquer de façon optimale la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et cela, au bénéfice de tous les Québécois. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Au fil des années, les municipalités ont joué un rôle de premier plan en matière de gestion animalière sur leur territoire. Depuis 2020, elles sont aussi des partenaires incontournables dans l'encadrement des chiens à des fins de protection de la population. Dans cette optique, je tiens à souligner que le Portail lancé aujourd'hui s'avérera assurément un outil d'accompagnement fort utile pour les guider, et ainsi assurer la sécurité des personnes. J'invite donc les municipalités à utiliser le Portail en grand nombre et je les remercie pour leur travail! »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020.

est entré en vigueur le 3 mars 2020. Depuis le 3 septembre 2020, le MAPAQ est responsable du dossier concernant l'encadrement des chiens.

Cette législation vise à assurer la sécurité du public et à prévenir les morsures canines par un meilleur encadrement des chiens. Elle permet notamment :

de dresser un meilleur portrait de la population canine au moyen d'un enregistrement obligatoire de tous les chiens;



d'établir des normes minimales relatives à l'encadrement des chiens et à leur possession;



de rehausser les normes de garde pour les chiens déclarés potentiellement dangereux;



de donner des pouvoirs d'inspection et d'ordonnance aux municipalités;



de rendre disponible de l'information concernant l'encadrement des chiens.

www.mapaq.gouv.qc.ca/encadrementchiens

