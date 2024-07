Sécurité aquatique - La ministre Isabelle Charest poursuit son offensive pour la sécurité aquatique et annonce des investissements supplémentaires de 8 M$

QUÉBEC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - En cette Journée mondiale de prévention de la noyade, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, dresse un bilan positif de deux importantes mesures visant directement à prévenir les noyades et à lutter contre la pénurie de sauveteurs, en plus d'annoncer des investissements supplémentaires de 8 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour améliorer la sécurité aquatique.

Rappelons que déjà en 2020, la ministre Charest a non seulement annoncé un soutien financier additionnel de 2,5 millions de dollars pour la poursuite du programme Nager pour survivre s'adressant aux élèves du primaire, mais également l'ajout de formations pour les élèves du secondaire. Le programme vise à permettre aux jeunes participants de pouvoir s'orienter à la surface de l'eau à la suite d'une chute inattendue, de se maintenir à la surface et de nager vers un lieu sécuritaire. Depuis 2018, près de 62 000 élèves ont participé aux ateliers de formation dans le cadre du programme.

Dans un second temps, la ministre se réjouit du succès que connaît la mesure permettant aux organismes partenaires d'offrir gratuitement des formations de surveillants-sauveteurs et de moniteurs aquatiques sur l'ensemble du territoire québécois. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : entre le 31 août 2022 et le 31 mars 2024, plus de 35 000 formations gratuites ont pu être offertes. Il est indéniable que la gratuité des formations de sauveteurs et moniteurs aquatiques a significativement atténué la pénurie observée ces dernières années et qui avait forcé l'annulation de nombreux cours de natation ainsi que la réduction des heures d'ouverture des piscines et plages. Plusieurs régions parviennent désormais à pourvoir tous les postes disponibles. Cette mesure a également des effets positifs sur la sécurité des citoyens, qui ont accès à des plans d'eau surveillés et pour les enfants, qui peuvent maintenant suivre des cours de natation en plus grand nombre.

Citations :

« Chaque noyade en est une de trop. Ces deux mesures soutenues par notre gouvernement ont des résultats concrets et je tiens à remercier nos partenaires qui nous permettent de les déployer, notamment la Société de sauvetage du Québec. Je me réjouis notamment de voir l'engouement envers les formations de surveillants-sauveteurs. Les coûts de ces formations, pouvant atteindre jusqu'à 1 500 $, pouvaient représenter un frein important pour les jeunes en quête de leur premier emploi. Avec le temps chaud, la population peut ainsi profiter d'installations aquatiques surveillées pour se rafraîchir. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le Programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants-sauveteurs et des moniteurs aquatiques 2023-2026 est issu du Plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022- 2027 et est associé à des investissements de 21,5 millions de dollars sur cinq ans.

est associé à des investissements de 21,5 millions de dollars sur cinq ans. Une somme de 8 millions de dollars est également prévue au budget 2024-2025 pour améliorer la sécurité aquatique.

Liens connexes :

Sport, loisir et plein air :

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Mathieu Durocher, Attaché de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 805-0233, [email protected]