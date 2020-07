Sécurité alimentaire - Québec accorde une aide financière de 100 000 $ à Solidarité citoyenne Portneuf

QUÉBEC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annoncent une aide financière pouvant atteindre 100 000 $ à Solidarité citoyenne Portneuf (SCP) pour la réalisation de son projet d'augmentation de la capacité de distribution de fruits et de légumes frais aux personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Cette aide financière est accordée en vertu du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.

Concrètement, l'organisme convertira plus d'un hectare de culture en jardins de solidarité. Il s'associera, d'une part, au projet « Cultive ton avenir » du Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf, et collaborera, d'autre part, avec la Ferme Terra Sativa, de Saint-Alban, qui lui prête une partie de ses installations. En parallèle, un demi-hectare de culture maraîchère sera ajouté au projet en convertissant des serres des Jardins de la Chevrotière en jardin de solidarité, permettant ainsi l'accès à des fruits et légumes frais pendant neuf mois par année. Au moins 75 % de la production de ces jardins sera distribuée aux personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale par l'entremise des organismes partenaires de ce projet dans Portneuf. Le choix des types de culture sera déterminé en fonction des recommandations d'une nutritionniste du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

L'aide financière constitue une réponse tangible de la part du gouvernement du Québec aux enjeux des écarts socioéconomiques parmi la population de Portneuf. Elle vise aussi à soutenir l'accès à des aliments de qualité favorables à la santé, la réduction du gaspillage alimentaire et l'adoption d'approches concertées pour protéger la santé et l'environnement - des objectifs qui sont contenus dans la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde. Cet investissement est consenti dans le cadre du programme Jardins de solidarité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Citations

« Pour atteindre l'autonomie alimentaire, le Québec doit certes travailler au développement d'une agriculture durable et prospère, mais il doit également veiller à ce que toute sa population, du plus aisé au plus démuni, puisse manger des aliments santé, locaux et de qualité. Je suis très fier que mon gouvernement soutienne ce projet et, du même souffle, agisse face aux enjeux concernant la sécurité alimentaire. Nous traversons une période de crise et, nous le savons tous, les besoins sont grands, alors je remercie sincèrement Solidarité citoyenne Portneuf et ses partenaires. Ce sont des projets comme celui-ci qui changent la vie des moins nantis, un jardin à la fois. Bravo! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Avec cette contribution financière, votre gouvernement soutient concrètement la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ce projet va mettre plus de légumes et de fruits dans les assiettes des personnes vulnérables en assurant un approvisionnement en produits frais aux banques alimentaires de la région. Je tiens également à souligner que ce projet permettra aussi l'intégration sur le marché du travail d'une quinzaine de jeunes ayant décroché. Ces derniers pourront obtenir une qualification d'aide-horticole ou d'aide-cuisinier. Il s'agit d'une excellente nouvelle dans le contexte où la rareté de la main-d'œuvre est encore bien présente dans de nombreux domaines, dont l'agriculture et l'alimentation. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale

« Je remercie Solidarité citoyenne Portneuf de faire une différence dans notre Capitale-Nationale avec son projet de jardins solidaires. La sécurité alimentaire est un enjeu qui a été davantage mis en lumière dans le contexte des derniers mois et c'est pourquoi il m'apparaît important de souligner la contribution importante de cet organisme dans notre région. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous pouvons être fiers de compter dans Portneuf sur de nombreux organismes, dont Solidarité citoyenne Portneuf, qui, par leurs actions, font une réelle différence dans la vie des citoyennes et des citoyens. La sécurité alimentaire est un enjeu crucial et je suis heureux de constater que des femmes et des hommes se démènent au quotidien afin de trouver des solutions durables. Portneuf est toujours dans l'action, et il existe un maillage solide entre nos besoins alimentaires et les acteurs communautaires. »

M. Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants

Le programme Jardins de solidarité du MAPAQ soutient la mise en œuvre de projets de jardins :

solidarité du MAPAQ soutient la mise en œuvre de projets de jardins : pour augmenter la quantité de fruits et de légumes frais distribués aux personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale;



pour soutenir le développement et la conduite d'expériences de travail ou de bénévolat pour les personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale.

Une étude de l'Institut national de santé publique du Québec démontre que les Québécois en situation de pauvreté ou faiblement scolarisés mangent moins de fruits et de légumes, qui sont essentiels à une saine alimentation.

Dans le contexte du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, le MAPAQ s'est engagé, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à augmenter la quantité de fruits et de légumes frais distribués aux personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Pour ce faire, le moyen choisi consiste à soutenir la création de jardins de solidarité qui, par définition, remettent une partie de leur récolte à des organismes qui se consacrent à la sécurité alimentaire.

Solidarité citoyenne Portneuf est un organisme sans but lucratif qui a comme mission de réunir toutes les personnes désireuses de construire un réseau de solidarité pour améliorer leurs conditions de vie socioéconomiques, et ce, dans une perspective de renforcement du tissu social et de lutte contre la pauvreté.

Lien connexe

Pour plus d'information :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Programme-Jardins-de-solidarite.aspx.

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525, Cell. : 418 456-1461; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Cell. : 418 456-3447; Guillaume Rosier, Attaché politique, Bureau de circonscription du député de Portneuf, Tel. : 418 337-4378