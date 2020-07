Sécurité alimentaire - Le ministre Lamontagne félicite La Tablée des Chefs pour son implication sociale en contexte de pandémie

QUÉBEC, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, s'est joint à la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, pour souligner l'implication sociale de La Tablée des Chefs dans le contexte de la pandémie. Il en a profité pour réitérer la contribution financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) au projet Les Cuisines Solidaires de La Tablée des Chefs.

Grâce à cette aide financière, des repas sont préparés et offerts gracieusement à des banques alimentaires du Québec. Depuis le début de la pandémie, l'augmentation du nombre de repas distribués aux personnes dans le besoin a permis à plusieurs foyers de faire face aux difficultés engendrées notamment par la diminution, temporaire ou permanente, de revenus d'emploi alors que le Québec a été mis sur pause. À ce jour, c'est 2 millions de repas qui ont été produits et distribués aux personnes en situation de vulnérabilité.

Rappelons que, dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS), le MAPAQ a conclu une entente de 5 M$ sur cinq ans afin d'appuyer la mission de La Tablée des Chefs, soit de « nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes », le tout dans une perspective d'alimentation locale.

L'aide octroyée à La Tablée des Chefs par le gouvernement du Québec témoigne de sa volonté de combattre l'insécurité alimentaire, la pauvreté et l'exclusion sociale au sein de notre société. Elle s'inscrit dans le sillage de la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde, qui a, entre autres, pour objectif de réduire le gaspillage et les pertes alimentaires et de favoriser les dons alimentaires.

Le ministre Lamontagne a tenu à féliciter chaleureusement l'organisme pour sa réaction rapide, innovante et cohérente face aux difficultés alimentaires vécues par certaines familles dans la foulée des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 qui sévit depuis le mois de mars.

« Je suis vraiment très fier de voir mise à l'œuvre la solidarité de nos chefs. La pandémie a durement frappé plus d'un ménage et ne pas savoir si les enfants auront du pain sur la table demain, c'est un souci qui est soudainement devenu réel pour plusieurs Québécois. Cela me réjouit que les fonds octroyés par le MAPAQ à La Tablée des Chefs permettent également aux adultes et à leurs enfants de se nourrir. La Tablée des Chefs a su réagir rapidement et son geste est tout à fait remarquable. L'aide fédérale accordée aujourd'hui est amplement méritée. Je lève mon chapeau pour La Tablée ! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Notre gouvernement a toujours été très engagé pour que toute la population puisse avoir accès à une nourriture saine et nutritive. L'aide que nous accordons dans le cadre du PAGIEPS à des initiatives porteuses, comme La Tablée des Chefs, permet notamment aux personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale d'avoir des repas de grande qualité. Il faut travailler collectivement et mettre en place de telles initiatives pour assurer la sécurité alimentaire de tous. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

« En cette période particulièrement difficile, l'entraide et la solidarité sont plus que jamais nécessaires. Les Cuisines Solidaires sont nées de la mobilisation de tout l'écosystème agroalimentaire et culinaire du Québec et nous sommes très heureux de voir les gouvernements du Québec et du Canada soutenir ce mouvement. Nous tenons à remercier particulièrement l'honorable ministre Bibeau et le ministre Lamontagne pour leur leadership. Les fonds octroyés vont nous permettre de nourrir encore plus de personnes, alors que la crise continue à avoir des répercussions désastreuses sur les plus vulnérables. Travaillons tous ensemble pour réussir à nous en sortir ! »

M. Jean-François Archambault, fondateur et directeur général de La Tablée des Chefs

La Tablée des Chefs structure son action en deux principaux programmes

Nourrir : lutter contre l'insécurité alimentaire par un programme de récupération alimentaire ainsi que par une activité mobilisatrice de préparation alimentaire annuelle.



Éduquer : le volet principal étant les Brigades Culinaires, un programme offert en activité parascolaire dans les écoles secondaires, qui rejoint les jeunes de 12 à 17 ans dans le cadre d'ateliers portant sur l'alimentation.

Les Cuisines Solidaires en chiffres :

2 millions de repas ont été préparés et expédiés à ce jour ;



Plus de 100 chefs et cuisiniers ont été mobilisés partout dans la province ;



600 tonnes de denrées alimentaires ont été données par les producteurs québécois.

