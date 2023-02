Sécurisation de la route 343 à Joliette - Le gouvernement interviendra pour sécuriser la route 343, à Joliette

JOLIETTE, QC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le député de Joliette, M. François St-Louis, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la sécurisation de trois intersections de la rue Beaudry (route 343) à Joliette.

La programmation des feux de circulation sera modifiée afin d'ajouter des phases protégées pour piétons. Cette solution est considérée comme hautement efficace afin d'améliorer la sécurité dans les secteurs plus achalandés.

Ainsi, tous les mouvements de véhicules seront interdits durant la phase piétonne aux intersections des rues Saint-Louis et Albert-Geoffroy. À l'intersection de la rue Leduc, une traverse piétonnière sera ajoutée, et le phasage des feux de circulation sera modifié de façon à permettre le virage à gauche protégé des véhicules. Rappelons que les solutions qui seront mises de l'avant répondront aux recommandations du coroner à la suite de l'accident survenu en 2021 à l'intersection des rues Beaudry et Saint-Louis.

Le projet est le fruit d'un travail effectué de concert avec la Ville de Joliette. Ces modifications font suite à une analyse de sécurité et de circulation réalisée au cours de la dernière année par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Citations

« Je suis très heureux de l'annonce faite aujourd'hui par ma collègue Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. Cette annonce tant attendue par les citoyennes et citoyens de la circonscription permettra de sécuriser trois intersections de cette artère très achalandée. »

François St-Louis, député de Joliette

« Nous sommes déterminés à rendre nos routes plus sécuritaires, et ce, dans toutes les régions du Québec. J'ai la conviction que les mesures que nous annonçons aujourd'hui démontrent notre engagement à améliorer le réseau routier à Joliette, et je souhaite souligner le travail du député François St-Louis dans ce dossier. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous sommes satisfaits du dénouement de ce dossier et saluons le travail du député. La sécurité de nos citoyennes et citoyens a toujours motivé nos démarches et elle restera au cœur de toutes nos initiatives. L'annonce d'aujourd'hui est un jalon important dans la sécurisation de la rue Beaudry (route 343), et nous poursuivrons les mesures qui s'imposent pour un aménagement optimal. »

Pierre-Luc Bellerose, maire de la ville de Joliette

Lien connexe

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 560-0244, Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724