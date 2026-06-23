Sécurisation de l'autoroute 50 - Québec intensifie ses interventions en 2026-2027

BROWNSBURG-CHATHAM, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, a présenté aujourd'hui les prochaines étapes de la démarche de sécurisation de l'autoroute 50, confirmant du même souffle des investissements de plus de 70 M$ au cours des deux prochaines années. Accompagné de la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement Fréchette à améliorer la sécurité sur cet axe routier névralgique.

La sécurité sur l'autoroute 50 demeure une priorité pour le gouvernement Fréchette, comme l'illustrent ses gestes concrets en vue de protéger l'ensemble des usagers. Dans la foulée des travaux entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham s'inscrit une nouvelle étape : l'installation d'une glissière médiane entre Lachute et Mirabel. Ces travaux sont prévus en 2027 sur un tronçon de 17 km.

Le gouvernement prépare également les prochaines interventions :

L'analyse du secteur situé entre L'Ange-Gardien et Grenville-sur-la-Rouge se poursuit afin de déterminer des mesures améliorant la sécurité.

Le travail s'intensifie également dans les études et analyses portant sur l'avancement du projet de doublement des voies sur le tronçon situé entre la route 329, à Lachute, et le chemin Saint-Simon, à Mirabel.

L'approche est claire : intervenir rapidement là où il est possible d'améliorer la sécurité, tout en poursuivant le travail nécessaire pour concrétiser des solutions durables.

Citations

« Notre nouveau gouvernement continue de poser des gestes concrets pour améliorer la sécurité sur l'autoroute 50. Grâce à des investissements de plus de 70 M$ au cours des deux prochaines années, nous poursuivrons les travaux dans des secteurs prioritaires tout en préparant les prochaines étapes de ce projet essentiel pour les milliers de citoyens qui empruntent cet axe routier chaque jour. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les citoyens de Mirabel sont nombreux à emprunter l'autoroute 50 chaque jour pour le travail, les études ou leurs déplacements personnels. Les investissements annoncés aujourd'hui démontrent notre volonté d'améliorer concrètement leur sécurité et de poursuivre le travail nécessaire pour moderniser cet axe routier essentiel pour notre région. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

« La sécurité sur l'autoroute 50 est un enjeu primordial pour les citoyens d'Argenteuil et tous les autres usagers. Je suis heureuse de constater que le fruit d'un travail sans relâche avec mes collègues Geneviève Guilbault, Jonatan Julien et Benoit Charette, ainsi qu'avec leurs équipes, prend forme afin de maintenir la priorité des interventions en matière de sécurisation et d'accélération des études pour la planification des prochaines étapes. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

Faits saillants

Des investissements de plus de 70 M$ sont prévus en 2026 et en 2027 pour la sécurisation de l'autoroute 50, dont 16 M$ pour les travaux entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham. Les travaux pour l'installation de la glissière médiane, sur 10 km entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham, ont débuté le 26 mai. Celle-ci sera en place d'ici la fin de 2026. Des travaux d'asphaltage seront également réalisés sur 14 km dans le même secteur.

Les voies de deux tronçons de l'autoroute 50 ont récemment été doublées : celui entre l'Aérocité internationale de Mirabel et le chemin Saint-Simon, à Mirabel, ouvert à la circulation depuis novembre 2025, et celui entre Gatineau et L'Ange-Gardien, mis en service en août 2024.

Une surveillance par radar photo mobile est également effectuée dans les deux directions depuis décembre 2025, sur un tronçon de l'autoroute 50 à Grenville-sur-la-Rouge.

Lien connexe

Autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel : élargissement et réaménagement

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]