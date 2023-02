Secteur maritime - La ministre Champagne Jourdain et la ministre Biron annoncent l'attribution de plus de 3,5 M$ pour la formation de la main-d'œuvre

LÉVIS, QC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron, sont fières d'annoncer un investissement de 3 514 870 $ pour la formation dans le secteur maritime.

Ce soutien financier permettra au Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime de mener, en collaboration avec l'Institut maritime du Québec, du Collège de Rimouski, un vaste chantier de rehaussement des compétences. Pour ce faire, près de 2 800 heures de formation destinée aux travailleuses et travailleurs de l'industrie maritime québécoise seront actualisées pour mieux répondre aux besoins de l'industrie. L'annonce d'aujourd'hui a d'ailleurs eu lieu au Centre de formation aux mesures d'urgence (CFMU), l'un des lieux de formation de l'Institut maritime du Québec.

Rappelons que les perspectives d'emploi pour la plupart des métiers concernés sont qualifiées de bonnes à excellentes et qu'on prévoit d'ici 2025 une croissance de 2 à 3 % par année pour le secteur maritime. L'activité générée par le secteur maritime contribue au développement économique, et les entreprises québécoises des secteurs maritime et portuaire créent plus de 27 000 emplois directs ou indirects en mer et à terre.

« Le transport maritime au Québec constitue un maillon essentiel de nos chaînes logistiques et de notre activité économique. Aujourd'hui, grâce à cet investissement de plus de 3,5 millions de dollars pour la formation dans le secteur maritime, nous donnons les leviers nécessaires pour permettre aux travailleuses et aux travailleurs de cette industrie d'accroître leurs compétences. Notre gouvernement est présent pour faire face aux enjeux de main-d'œuvre, et le développement des compétences est au cœur de nos actions. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis très heureuse de cette annonce, qui positionnera encore davantage notre Centre de formation aux mesures d'urgence comme véritable leader dans le secteur maritime et qui fera rayonner la circonscription des Chutes-de-la-Chaudière. C'est un investissement qui répond aux besoins exprimés par l'industrie et à la nécessité de rester à la fine pointe de la technologie dans le domaine. J'invite tous ceux et celles qui le souhaitent à découvrir les formations offertes au CFMU de Lévis. Ses installations sont impressionnantes! »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière

« Le système maritime articulé autour du Saint-Laurent dessert un marché économique régional de plus de 100 millions de consommateurs. Notre fleuve est une source de fierté et de développement économique qu'il faut mieux exploiter. Offrir une meilleure formation de la main-d'œuvre dans ce secteur permettra au Québec de toujours mieux performer! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le milieu maritime est à la fois très riche de l'expertise de ses ressources humaines et essentiel pour l'économie d'ici. Cet appui financier historique pour le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime améliorera l'offre de formation actuelle et contribuera au développement des compétences de la main-d'œuvre maritime et périmaritime. »

Manou Bernard, directrice générale du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime

« La Formation continue de l'Institut maritime du Québec est fière de participer à ce grand chantier de développement des compétences avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime. Grâce à notre solide expertise en matière d'ingénierie et d'adaptation de formations, nous serons en mesure de répondre aux besoins de l'industrie maritime et périmaritime. »

Julie Gasse, directrice de la Formation continue de l'Institut maritime du Québec

Faits saillants :

Les métiers visés par les différentes formations actualisées sont les suivants :

officiers/officières de pont;



officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables;



matelots de pont et de salle des machines;



directeurs/directrices des transports;



débardeurs/débardeuses.

Le soutien financier accordé provient du programme Impulsion-Compétences, de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), qui vise l'amélioration de la productivité des entreprises et celle de l'employabilité de la main-d'œuvre par le développement des compétences et la requalification.

La CPMT est une instance de concertation nationale réunissant les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale. Elle participe à l'élaboration de politiques, d'orientations stratégiques et de mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d'œuvre et de l'emploi.

