Secteur Est du Mont-Sainte-Anne - Une feuille de route vers un développement harmonieux

QUÉBEC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La Sépaq souhaite partager la feuille de route qui la guidera dans ses travaux des prochains mois en vue de favoriser le potentiel récréotouristique et l'exploitation du secteur Est du Mont-Sainte-Anne dans un esprit de collaboration et de transparence.

Le gouvernement du Québec et Station Mont-Sainte-Anne (SMSA), propriété de Resort of the Canadian Rockies (RCR), ont annoncé le 17 décembre 2024 un investissement dans la modernisation des infrastructures de la montagne. Depuis, la Sépaq et SMSA ont entrepris les démarches administratives et légales requises pour donner suite à cette annonce et clore le litige qui les opposait au sujet des terrains du secteur Est.

Le dossier progresse au rythme prévu et les discussions sont positives. Diverses ententes doivent être conclues et elles sont préalables à tout investissement annoncé dans la montagne. Les ententes, qui viseront notamment un transfert de propriété du secteur Est vers la Sépaq, devraient être signées d'ici le milieu de l'été.

Implication de la communauté

Tel qu'indiqué, la Sépaq n'entend pas exploiter le secteur Est à titre de propriétaire. Elle souhaite que les terrains conservent leur vocation publique et récréotouristique. Les objectifs de la Sépaq sont de favoriser la qualité et la pérennité des activités et services offerts au bénéfice de la région.

Au cours des prochaines semaines, la Sépaq rencontrera divers représentants du milieu pour entendre leurs préoccupations au chapitre de la qualité de l'offre actuelle d'activités et de l'état des infrastructures existantes. Il sera aussi question des activités potentielles qui pourraient venir compléter l'offre. Ces consultations pourraient servir à ébaucher une vision pour l'avenir du secteur. La Sépaq rendra compte publiquement de ses travaux au cours de l'été 2025.

Exploitation des activités existantes dans le secteur Est

La Sépaq est en mesure de confirmer dès maintenant que la Station Mont-Sainte-Anne inc. (SMSA) poursuivra l'exploitation des activités et services actuels du secteur Est (ski de fond et vélo de montagne), mais dans un contexte différent. Une entente de délégation de gestion devra être signée. Cette nouvelle approche permettra dorénavant d'exiger des conditions de qualité et une reddition de comptes de la part de l'exploitant.

Différents éléments militent en faveur de la délégation à SMSA des activités existantes dans le secteur Est, dont :

Le maintien d'un seul opérateur pour toutes les activités de SMSA, ce qui permet une synergie opérationnelle et une cohérence importante dans l'offre et la promotion des activités de la destination.

La capacité pour SMSA de pouvoir optimiser les revenus qui découlent des activités de la station et remplir ses obligations financières auprès d'Investissement Québec.

La poursuite de la gestion par l'opérateur actuel du contrat de travail des employés syndiqués affectés à ces activités.

Création d'une instance de concertation permanente

En plus de l'avenir du secteur Est, la Sépaq souhaite discuter avec les acteurs du milieu de la mise sur pied d'une table d'harmonisation.

Ce modèle de concertation éprouvé par la Sépaq depuis plus de 25 ans permet de maintenir les canaux de communication ouverts entre différentes parties intéressées par l'exploitation et le développement du territoire. Il s'agit d'une instance consultative d'échanges où pourront s'exprimer les points de vue pour faciliter la compréhension et favoriser le partage d'une vision commune.

Citation

"La Sépaq est heureuse de mettre son expertise, son savoir-faire et son expérience au service du secteur Est du Mont-Sainte-Anne en collaboration avec les partenaires du milieu et au bénéfice de l'ensemble de la communauté."

Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, SÉPAQ, (418) 254-9314, [email protected]