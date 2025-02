Secrétariat à la jeunesse - 831 600 $ accordés à 20 projets dans le cadre du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal

QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une somme totale de 831 600 $ pour soutenir 20 projets dans 13 régions du Québec. Ces initiatives visent à encourager l'implication des jeunes dans leur communauté et à renforcer leur sentiment d'appartenance à leur milieu.

Le Programme soutient des projets variés tels que des consultations jeunesse, des plans d'action locaux, des initiatives culturelles et environnementales ou encore, des événements qui favorisent la participation citoyenne. Il a pour objectif de renforcer l'action et l'autonomie des organismes municipaux en matière de soutien à la jeunesse. Les retombées pour les jeunes sont significatives, notamment grâce au développement de compétences en leadership et aux nombreuses possibilités de collaboration.

« Le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal joue un rôle clé dans l'engagement des jeunes de partout au Québec, en leur permettant de contribuer activement au dynamisme de leur communauté. Ces projets viennent appuyer les organismes municipaux qui agissent auprès de notre jeunesse pour qu'elle atteigne son plein potentiel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce programme est une occasion exceptionnelle pour nos municipalités d'aider nos jeunes à s'engager, à innover et à concrétiser leurs projets. Les initiatives soutenues contribuent au rayonnement de nos communautés locales. Bravo et merci à tous ceux et celles qui répondent à l'appel pour soutenir nos jeunes. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et du ministre responsable de la Jeunesse

Depuis 2017, près de 4,8 M$ ont été octroyés pour soutenir 115 projets dans le cadre du Programme.

Les projets sélectionnés pour 2024-2025 représentent un financement total de 831 600 $ réparti entre 20 initiatives dans 13 régions administratives.

Le Programme soutient deux volets :

Volet 1 : Nouvelles initiatives municipales (consultations jeunesse, plans d'action, comités consultatifs);

Volet 2 : Consolidation des démarches existantes (projets découlant de plans d'action locaux ou de consultations).

