Secrétariat à la jeunesse - 2,6 M$ pour encourager la mobilité jeunesse

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 2 627 000 $ à l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ) afin d'encourager les jeunes Québécoises et Québécois âgés de 18 à 35 ans à participer à des stages, des études et des missions commerciales au Québec, au Canada et à l'international.

Ce financement permettra également la réalisation d'une étude sur les répercussions de la mobilité chez les jeunes. Cette démarche vise à mieux comprendre leurs besoins et à optimiser les services offerts par l'OQMJ.

Grâce à ses quatre programmes - Mobilité étudiante, Développement de carrière, Entrepreneuriat et Engagement citoyen - l'organisme contribue à l'épanouissement professionnel des jeunes, tout en renforçant leur employabilité et leur ouverture sur le monde.

« La mobilité jeunesse est un levier puissant pour le développement de nos jeunes et pour l'avenir de notre société. Grâce à ce soutien financier, l'Office Québec-Monde pour la jeunesse continuera d'offrir des expériences enrichissantes et formatrices, tout en contribuant au rayonnement de l'expertise québécoise ici et à l'international. Investir dans nos jeunes, c'est investir dans un Québec plus fort et ouvert sur le monde. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les jeunes qui participent à des projets de mobilité se démarquent par leur engagement, leur curiosité et leur volonté de se dépasser. Cette subvention est une reconnaissance de l'importance de ces expériences, qui favorisent à la fois le développement personnel des jeunes et leur contribution à nos communautés. Félicitations à l'OQMJ pour son travail exceptionnel auprès de notre jeunesse! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et du ministre responsable de la Jeunesse

Créé en 2009, l'OQMJ a pour mission de développer les relations entre les jeunes des différentes régions du Québec et des territoires non couverts par l'Office franco-québécois pour la jeunesse.

L'OQMJ accompagne les jeunes Québécoises et Québécois âgés de 18 à 35 ans dans la réalisation de projets à l'échelle régionale, nationale et internationale. L'organisme contribue à leur développement personnel et professionnel tout en valorisant l'expertise québécoise à travers le monde.

Les sommes requises seront imputées sur les crédits du ministère de la Culture et des Communications pour l'exercice financier 2024-2025.

Le financement annuel du projet pour 2023-2024 est reconduit en 2024-2025 dans le cadre d'une année de transition vers le nouveau Plan d'action jeunesse (PAJ).

Le Secrétariat à la jeunesse du Québec soutient le développement, la participation et l'épanouissement des jeunes à travers des initiatives favorisant leur engagement et leur réussite dans toutes les sphères de la société.

