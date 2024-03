Sébastien Laframboise, chef exécutif à l'Assemblée nationale du Québec, reçoit la reconnaissance Le Renaud-Cyr

QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le Renaud-Cyr, une reconnaissance visant à souligner l'engagement des chefs à faire rayonner les produits et la gastronomie du Québec, a été remis le 18 mars 2024 à Sébastien Laframboise, chef exécutif du restaurant Le Parlementaire. La reconnaissance Le Renaud-Cyr est décernée à des chefs, à des producteurs et à des artisans qui participent à l'enrichissement de la culture culinaire du Québec.

Sébastien Laframboise, chef exécutif à l’Assemblée nationale du Québec (Groupe CNW/Assemblée nationale du Québec) Gravlax d’omble chevalier mariné au jus de carotte et au gin (Groupe CNW/Assemblée nationale du Québec) Carpaccio de betterave chioggia à l’huile de noix (Groupe CNW/Assemblée nationale du Québec)

« Recevoir Le Renaud-Cyr est un grand honneur. Depuis mes débuts en cuisine, j'accorde une importance capitale aux produits et à l'histoire culinaire du Québec. Ma philosophie de travail est fortement inspirée de celle de Renaud Cyr. Travailler en collaboration avec les producteurs et les artisans du Québec et mettre leurs produits en valeur est une priorité pour moi », a déclaré Sébastien Laframboise.

Sébastien Laframboise agit comme chef exécutif à l'Assemblée nationale du Québec depuis juillet 2023. En collaboration avec sa brigade, Sébastien propose une expérience gastronomique de saison mettant au premier plan les produits et saveurs des différentes régions du Québec. Pour élaborer ses menus, Sébastien s'inspire notamment des traditions culinaires qui ont marqué l'histoire du restaurant Le Parlementaire depuis plus de 100 ans.

Depuis 2017, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et l'Assemblée nationale ont une entente de partenariat concernant la gestion des restaurants de l'Assemblée nationale. Ce partenariat, par l'entremise d'un partage d'expertise et de ressources, vise notamment à mettre en valeur les producteurs et les produits du Québec.

Demande d'entrevue et renseignements :

Élise Pelletier

Direction des communications

Assemblée nationale du Québec

581 994-5437

[email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec