« Chaque année, nous nous efforçons d'améliorer l'expérience Sea-Doo autant pour nos nouveaux clients et que pour nos clients fidèles qui souhaitent profiter au maximum de leur Sea-Doo. Nous écoutons attentivement leurs commentaires et y répondons par des améliorations continues sur nos produits qui intègrent des technologies innovantes et de pointe dans le but de rassembler plus que jamais nos communautés », déclare James Heintz, directeur de la stratégie de produit mondiale, Sea-Doo et connectivité des véhicules.

Faire passer la connectivité des motomarines au niveau supérieur

Conduire un Sea-Doo, c'est avant tout une expérience unique que l'on veut partager avec une communauté qui partage la même passion. C'est pourquoi davantage de modèles 2026 seront équipés de l'écran tactile intuitif de 10,25 pouces. Personnalisable grâce à des fonctions de connectivité intelligentes, il affiche les statistiques de conduite, une boussole, la navigation marine grâce à l'application BRP GO!, qui peut être améliorée avec un abonnement Navionics™, de la musique et bien plus encore. Introduit pour la première fois sur le GTX Limited 325 2025, le grand écran a immédiatement séduit les conducteurs de Sea-Doo. Il est désormais de série sur les modèles 2026 RXT-X, FishPro Trophy, Wake Pro et Explorer Pro, et disponible en option sur le RXP-X. L'écran plus large offre non seulement plus d'informations en un coup d'œil, mais permet également aux plaisanciers de se suivre sur l'eau ainsi que de planifier et de créer des itinéraires. Il offre aussi des fonctionnalités uniques pour certains modèles. Par exemple, sur le RXP-X, il ajoute une fonctionnalité haute performance supplémentaire grâce au système d'optimisation d'accélération, géré directement depuis le tableau de bord, pour des départs fulgurants qui donnent aux conducteurs une longueur d'avance sur la compétition. Sur le FishPro Trophy, l'écran tactile offre aux pêcheurs la possibilité de suivre une carte de navigation marine détaillée à l'aide de l'application mobile BRP GO !, puis d'utiliser le GPS Garmin exclusivement en mode sondeur pour améliorer leurs chances d'attraper le plus gros poisson. De plus, sur le Wake Pro, le mode Ski est désormais contrôlé directement via l'écran tactile, offrant 5 réglages d'accélération préprogrammés (rampes) différents avec des vitesses uniques pour améliorer la sécurité des plaisanciers en fonction de leurs différents niveaux de compétence.

Améliorer l'expérience Sea-Doo Switch

La gamme de pontons Switch de Sea-Doo continue d'offrir l'une des expériences de navigation les plus accessibles, adaptables et amusantes qui soient aujourd'hui. Depuis ses débuts primés en 2022, la gamme Switch a fait l'objet de mises à jour réfléchies chaque année afin d'améliorer l'expérience globale des consommateurs. Pour 2026, ces améliorations continues passent à un niveau supérieur avec l'ajout du moteur Rotax 1630 ACE de 300 ch en option sur certains modèles Switch de 18 et 21 pieds. Ce nouveau moteur plus puissant est accompagné d'un réservoir de carburant 60 % plus grand, pour que le plaisir puisse durer toute la journée. De plus, tous les modèles Switch 2026 équipés de moteurs de 230 et 300 ch disposent désormais d'un guidon inclinable pour une meilleure ergonomie et plus de flexibilité pour le capitaine. Plus encore, tous les modèles permettent maintenant d'accéder au sondeur directement sur l'écran du tableau de bord, qu'il s'agisse de l'écran de 4,5 pouces ou de 10,25 pouces.

Un nouvel ensemble technologique en option pour les modèles Switch Cruise et Sport 18' et 21' est disponible de série. Il comprend deux tables en coin avec deux haut-parleurs, un amplificateur, un caisson de basses et un écran tactile de 10,25 pouces. Les plaisanciers profiteront ainsi pleinement de leur sortie sur l'eau avec une bande sonore exceptionnelle et les mêmes fonctionnalités et capacités intuitives de l'écran tactile que celles disponibles sur les nouvelles motomarines 2026 de Sea-Doo.

Les portes en coin arrière sont un autre bel ajout aux modèles Switch Cruise et Cruise Limited, car elles facilitent l'accès à la plateforme de baignade arrière. Ces portes sont un ajout indispensable pour les plaisanciers qui souhaitent plonger à l'arrière de la plateforme de baignade ou profiter de l'eau en bouée gonflable. La gamme Switch Cruise Limited comprend désormais un modèle de 18 pieds équipé du nouveau moteur de 300 ch et d'un nouveau système de ressorts pour le bimini qui facilite et accélère son déploiement et son rangement, demandant ainsi moins d'efforts. Le Switch Cruise Limited 21' est équipé du même moteur de 300 ch et du même système de ressorts pour le bimini, mais offre désormais l'option d'un nouveau bimini double de série. Ce dernier couvre 45 % plus de surface pour une meilleure protection solaire et intègre deux panneaux d'ouverture à l'avant permettant de laisser entrer un peu plus de lumière selon le besoin.

Pour compléter les améliorations continues apportées à la gamme Switch, un nouveau modèle Switch Fish Compact de 170 ch s'ajoute à la famille de pontons. Il inclut la plupart des technologies de pêche exceptionnelles qui ont fait le succès du Switch Fish l'année dernière, le tout dans un format plus compact.

Les accessoires jouent un rôle important dans l'expérience Sea-Doo Switch, et l'année 2026 voit l'arrivée d'une multitude de nouveaux accessoires qui rendent l'expérience sur l'eau encore plus agréable. Une toile pare-brise pour toit bimini améliore le confort du conducteur par mauvais temps, une table pour barbecue avec LinQ Lite transforme le Switch en un salle à manger flottante, un espace privé avec toilette d'urgence offre un peu d'intimité, et un support arrière LinQ permet de se détendre plus facilement que jamais sur un tapis flottant.

Sea-Doo propose les véhicules, les vêtements et les accessoires adaptés pour que toute la famille puisse profiter au maximum de ses moments sur l'eau tout en créant des souvenirs inoubliables. Pour plus de détails techniques et les spécifications des produits, ainsi que pour obtenir des informations sur la gamme complète de motomarines et de pontons Sea-Doo, rendez-vous sur sea-doo.brp.com.

