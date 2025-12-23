Se soigner à la maison et contacter le 811 : des gestes simples pour réduire la pression sur les urgences

MONTRÉAL, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Alors que les urgences sont fortement sollicitées et que les horaires des cliniques et pharmacies peuvent être réduits, Santé Québec rappelle l'importance de se soigner à la maison et de contacter le 811 (Info-Santé/Info-Social) avant de se rendre à l'urgence. Ce service téléphonique gratuit et confidentiel, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permet d'obtenir des conseils de professionnels de la santé pour des problèmes non urgents ou des besoins psychosociaux.

Avant même de consulter un professionnel de la santé, plusieurs informations fiches d'autosoins se trouvent sur le site Web sante.quebec. Que ce soit pour l'influenza, la COVID-19, la gastro-entérite ou divers autres symptômes, nombreux conseils sont disponibles pour se soigner à la maison, tant pour les adultes que pour les tout-petits.

« Adopter les bons gestes à la maison et communiquer avec Info-Santé 811 sont des réflexes essentiels pour permettre de désengorger le réseau. Même si un délai d'attente est parfois nécessaire au 811, il est souvent préférable d'attendre en ligne ou de sélectionner le rappel automatique, chez soi, plutôt que dans une salle d'urgence bondée, où la présence de plusieurs virus peut augmenter le risque de contagion ou une détérioration de son état », souligne Véronique Wilson, directrice générale - Coordination, accès, services intégrés d'urgence et de première ligne à Santé Québec.

Comment fonctionne le 811 ?

Lors de votre appel, trois options s'offrent à vous :

Info-Santé : conseils infirmiers pour un problème de santé non urgent.

: conseils infirmiers pour un problème de santé non urgent. Info-Social : soutien psychosocial par un professionnel qualifié.

: soutien psychosocial par un professionnel qualifié. Guichet d'accès à la première ligne (GAP) : orientation pour les personnes sans médecin de famille ou infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL)

Info-Santé :

Évaluation de votre situation

Conseils et enseignement sur les autosoins

Orientation vers le bon service si nécessaire

Info-Social :

Évaluation de votre besoin

Écoute et suggestions adaptées

Référence vers les ressources appropriées

Un rôle essentiel pour désengorger les urgences

Entre décembre 2024 et décembre 2025 :

37 % des appels se sont réglés par téléphone, sans déplacement.

Seulement un appel sur six mène à l'urgence. Les principaux motifs d'appel sont :

Symptômes respiratoires (rhume, toux, mal de gorge)

Troubles digestifs (diarrhée, douleurs abdominales)

Questions sur les ressources et services

Problèmes cutanés (éruptions, démangeaisons)

Fièvre

Attente et solutions

Le 811 reçoit plus de 1,6 million d'appels par an. En moyenne, le temps d'attente est de 64 minutes, pouvant atteindre 83 minutes en période de pointe. L'option attente virtuelle permet de recevoir un retour d'appel sans rester en ligne.

En cas d'urgence réelle, composez le 911 ou rendez-vous à l'urgence la plus proche.

SOURCE Santé Québec

Renseignements : Ligne média de Santé Québec : 418 781-6209, [email protected]