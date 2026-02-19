SIOUX LOOKOUT, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - SDI Canada, chef de file canadien en infrastructures médicales, est fière d'annoncer la livraison de deux Cassettes™ IRM modulaires au Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre (SLMHC). Ce projet représente un investissement majeur en infrastructure de santé pour les communautés nordiques et éloignées et marque le quatrième projet d'agrandissement par Cassette haute-performance en Ontario par SDI.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de recevoir notre premier appareil d'IRM au Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre (SLMHC) », a déclaré Dean Osmond, président-directeur général du Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre. « Offrir ce service au SLMHC élimine la nécessité de parcourir des distances encore plus grandes, ce qui est déjà le cas pour la majorité de nos patients. L'arrivée de l'IRM est une véritable révolution pour nous et contribuera ultimement à sauver des vies. Cela ne serait pas possible sans le soutien du ministère de la Santé, du ministère du Développement du Nord et des généreux dons à la Fondation du SLMHC. »

Les Cassettes formeront le nouveau département d'IRM du SLMHC et permettront à l'hôpital d'élargir ses services d'imagerie diagnostique pour les patients du Nord-Ouest de l'Ontario, incluant de nombreuses communautés des Premières Nations. L'accès à l'IRM demeure un défi dans les régions éloignées en raison des distances à parcourir, des conditions météorologiques et de la capacité limitée en imagerie. Cette installation vise à répondre directement à ces obstacles.

Construction modulaire clé en main pour une mise en service accélérée

Le projet comprend deux bâtiments préfabriqués de 15 pieds de largeur par 55 pieds de longueur, conçus et fabriqués dans un environnement contrôlé afin de répondre aux exigences strictes propres à l'imagerie par résonance magnétique. Les bâtiments arrivent complets de l'usine avec :

Blindage radiofréquence (RF) préinstallé

Renforcement structural pour supporter l'aimant de 14 000 lb

Systèmes CVAC et contrôles environnementaux intégrés

Aménagements cliniques optimisés pour les flux de travail

Finitions intérieures et extérieures préinstallées

À leur arrivée, les unités seront mises en place par grutage sur une fondation structurale préparée, adjacente au département d'imagerie diagnostique du SLMHC. Comme la majorité de la construction et de l'aménagement est réalisée hors site, l'hôpital peut maintenir ses activités normales avec un minimum de perturbations.

« Aujourd'hui, nous sommes fiers de livrer une fois de plus des installations de haute qualité répondant aux besoins de notre système de santé », a déclaré Toufic Abiad, président et fondateur de SDI Canada. « Nous livrons des départements d'imagerie en moitié moins de temps qu'un projet conventionnel, sans compromis sur la qualité de construction, la fonctionnalité des espaces ou l'expérience des utilisateurs. »

Une fois installée, la nouvelle suite accueillera un système d'IRM GE Healthcare Voyager 1.5T, un appareil haute performance adapté à un large éventail d'applications cliniques, notamment en neurologie, en imagerie musculosquelettique, en évaluation cardiovasculaire et en oncologie.

Échéancier optimisé et accès accéléré aux soins

Le projet a été octroyé à SDI en avril 2025, et la suite IRM devrait être pleinement opérationnelle et accueillir ses premiers patients dans un délai record de 12 mois. Cet échéancier accéléré représente une amélioration substantielle par rapport aux méthodes de construction traditionnelles, qui s'échelonnent souvent sur plusieurs années, particulièrement dans les régions nordiques où les saisons de construction sont raccourcies et les défis logistiques liés à la distance et au climat importants.

Améliorer l'accès pour les communautés nordiques et éloignées

Le Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre dessert un vaste territoire comprenant plusieurs communautés accessibles par route ainsi que des Premières Nations accessibles uniquement par avion. Pour de nombreux patients, les examens d'IRM nécessitent actuellement des déplacements vers de grands centres urbains, impliquant souvent de longues heures de route ou des vols médicaux.

« Ajouter une modalité comme l'IRM à une installation existante représente un projet d'envergure considérable. Nous félicitons la direction du Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre d'avoir envisagé la solution modulaire dès les premières étapes de planification, leur permettant ainsi d'atteindre leur objectif d'offrir un meilleur accès aux soins à leur communauté un an plus tôt », a ajouté M. Abiad.

La nouvelle suite IRM basée sur la plateforme Cassette permettra aux patients de recevoir des services d'imagerie avancée plus près de chez eux, réduisant les obstacles liés aux déplacements, améliorant la continuité des soins et favorisant un dépistage et un traitement plus précoces des conditions complexes.

Une approche éprouvée pour des infrastructures de santé modernes

La Cassette™ modulaire de SDI Canada est conçu pour répondre aux défis les plus pressants de la construction dans le secteur de la santé grâce à cinq éléments clés :

Réduction des délais grâce à la fabrication hors site

Amélioration du contrôle de la qualité en usine

Diminution des perturbations opérationnelles pour les hôpitaux

Offrant une solution permanente, mais relocalisable

Conformité complète à la norme CSA A277-16 et aux exigences spécifiques à l'IRM

L'approche modulaire de SDI a été mise en œuvre dans des hôpitaux partout au Canada, offrant des solutions clés en main pour l'IRM et la tomodensitométrie (TDM). D'autres applications comprennent les salles d'opération hybrides, les agrandissements d'unités de soins intensifs, les accélérateurs linéaires ainsi que d'autres environnements cliniques critiques. Grâce aux dimensions des bâtiments Cassette, un large éventail d'applications est possible sans compromis sur les fonctionnalités.

À propos de SDI Canada

SDI Canada est un leader national en infrastructures médicales, en construction modulaire et en services d'installation biomédicales. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé, SDI offre des solutions clé en main permettant aux hôpitaux de bénéficier de la flexibilité, de la rapidité et de la performance nécessaires pour répondre aux besoins croissants des patients. Des bâtiments modulaires aux installations d'imagerie avancée, la mission de SDI est de livrer les soins essentiels plus rapidement et sans compromis.

Pour plus d'information, visitez : www.sdicanada.ca.

