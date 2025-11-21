WATERVILLE, QC, Nov. 21, 2025 /CNW/ - SDI Canada, chef de file canadien en infrastructures médicales, est heureux d'annoncer la livraison de la nouvelle Cassette modulaire qui constituera la nouvelle salle d'IRM à Hôpital du Haut de la Vallée. L'installation est prévue pour le mercredi 19 novembre et sera un événement à observer à distance alors que les grutiers et installateurs arriment la nouvelle unité au bâtiment existant.

Installation clé en main pour une mise en service rapide

Une cassette d'IRM modulaire est mise en place à l'hôpital Upper River Valley de Waterville à l'aide d'une grue. (Groupe CNW/SDI Canada)

La livraison comprend un bâtiment préfabriqué qui sera installé sur la fondation préparée adjacente au département d'imagerie diagnostique existant de l'hôpital. L'unité est construite selon les exigences strictes pour les systèmes d'imagerie par résonance magnétique, notamment au niveau du blindage, de l'équipement de ventilation, ainsi que des dimensions pour assurer la fluidité de travail du personnel soignant. La structure sera déposée en place par grue mercredi matin sur une fondation structurale renforcée, puis raccordée dans les prochains jours au bâtiment et aux services existants. Comme les finis intérieurs et extérieurs du bâtiment sont déjà complétés, il ne restera plus qu'à livrer le nouvel IRM Siemens Healthineers.

Une équipe de spécialistes -- incluant architectes, ingénieurs et entrepreneurs -- participera à l'installation de la Cassette et veillera à son raccordement. Ayant une durée de vie équivalente à celle d'un bâtiment construit par méthode traditionnelle, les Cassettes offrent la flexibilité d'être relocalisables dans le futur tout en restants permanentes et conformes aux normes et codes du bâtiment.

Première livraison du genre au Nouveau Brunswick

Une attention toute particulière a été portée à la logistique de livraison depuis l'usine. Le camion-remorque surdimensionné a parcouru le trajet pendant sept jours en empruntant diverses routes secondaires afin d'éviter la circulation et d'assurer une arrivée ponctuelle. L'unité sera la première du genre au Nouveau Brunswick et permettra à l'hôpital d'élargir rapidement son offre de services en ajoutant la modalité d'imagerie par résonnance magnétique (IRM).

Quelques détails de la livraison :

Le bâtiment pèse environ 110,000 lb et est transporté par un camion-remorque de 130 pieds de longueur

Le camion a parcouru environ 2 400 km pour atteindre sa destination

L'installation se fera par grue de 250 tonnes

Impacts opérationnels réduits et délais de livraison accélérés

Cette technologie de pointe permettra à l'hôpital de recréer un environnement sécuritaire nécessaire à l'exploitation d'équipements médicaux, dans ce cas-ci un système d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Ce type d'installation permet aux hôpitaux et autres établissements médicaux de maintenir leurs activités pendant les travaux de réorganisation, de rénovation ou d'agrandissement. De plus, le bâtiment préfabriqué modulaire permet des délais d'exécution plus rapides que la construction traditionnelle tout en favorisant un meilleur contrôle de la qualité, puisqu'il est construit dans un environnement entièrement contrôlé.

À titre d'exemple, après l'attribution du contrat de conception à la fin janvier 2025, la Cassette a été livrée en moins de dix mois. Résultat : une nouvelle salle d'IRM pleinement opérationnelle en moins d'un an suivant l'octroi du contrat. Il s'agit d'une accélération majeure par rapport à une construction traditionnelle.

Cette approche a permis à l'hôpital de gagner de précieux mois pour mettre en service sa nouvelle salle d'imagerie diagnostique, et ainsi diagnostiquer et traiter les patients plus rapidement. La préfabrication appliquée aux infrastructures de santé, c'est bien plus que de la rapidité et de la qualité : c'est une méthode de construction qui permet d'investir moins en infrastructures et davantage en soins. En d'autres mots, offrir les soins cruciaux, plus tôt.

SDI Canada : partenaire en soins de santé ici… et à travers le pays

« Cet outil de déploiement rapide a fait ses preuves durant la pandémie », affirme Toufic Abiad, président‑fondateur de SDI Canada. « Il a contribué à augmenter la capacité dans de nombreux hôpitaux à travers le monde, malgré les nombreuses complications rencontrées au cours des dernières années. »

SDI Canada demeure un allié clé dans le déploiement d'infrastructure médicale et d'équipements biomédicaux. L'entreprise dessert les établissements de santé canadiens en tant qu'expert en construction, en infrastructures et en distribution d'accessoires spécialisés, comme les systèmes de refroidissement.

Parmi ses projets récents clés en main au Canada, on retrouve :

la reconfiguration de quatre salles d'IRM au Toronto Western Hospital

l'installation d'un IRM 7 Tesla à l'Institut neurologique de Montréal

la livraison du tout premier département d'IRM modulaire au Canada au Centre des sciences de la santé de Winnipeg

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur hospitalier, SDI Canada est fière d'offrir cette solution novatrice aux communautés médicales et cliniques du pays. Ces solutions ont la capacité de transformer de manière permanente et durable nos infrastructures médicales.

SOURCE SDI Canada

Pour toute demande spéciale ou pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Anthony Saoud, Gérant du marketing et des ventes | SDI Canada, [email protected]