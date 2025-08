Une méthode de fabrication révolutionnaire réduit les délais de livraison d'infrastructure tout en accélérant l'accès à des aux services d'imagerie médicale vitales

ORANGEVILLE, ON, le 6 août 2025 /CNW/ - SDI Canada, chef de file national de l'innovation en infrastructures médicales, a livré deux Cassettes™ IRM modulaires au Headwaters Health Care Centre, marquant une étape importante dans l'évolution des soins de santé. Ces unités de pointe accueilleront le nouvel appareil d'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) GE de l'hôpital plus tard dans le mois.

La deuxième cassette™ est mise en place à l'aide d'une grue, à côté de la première, pour former la nouvelle suite IRM à Headwaters Health Care Center. (Groupe CNW/SDI Canada)

Contrairement à la construction traditionnelle, l'approche modulaire de SDI permet une livraison et une installation beaucoup plus rapide, réduisant considérablement les délais d'attente pour les patients et permettant des diagnostics et traitements plus précoces.

« Nous livrons des départements d'imagerie en deux fois moins de temps qu'un projet conventionnel, ce qui représente plus d'un an de gagné par site », explique Toufic Abiad, président-fondateur de SDI Canada. « Cette année gagnée peut permettre de réaliser jusqu'à 5 000 examens de plus -- soit 5 000 personnes qui reçoivent des soins plus rapidement. Ce n'est pas qu'une innovation, c'est un impact réel. »

« Notre gouvernement protège le système de santé de l'Ontario en veillant à ce que plus de personnes à Orangeville et partout dans le comté de Dufferin aient accès à des soins diagnostiques accessibles et opportuns, où et quand ils en ont besoin », a déclaré Sylvia Jones, députée provinciale de Dufferin-Caledon, vice-première ministre et ministre de la Santé. « Avec l'installation du tout nouvel appareil IRM modulaire du Headwaters Health Care Centre, nous facilitons et accélérons l'accès aux services d'imagerie médicale dans la communauté, pour de nombreuses années à venir. »

Fabriquée dans un environnement contrôlé, la Cassette IRM modulaire garantit un niveau supérieur de contrôle qualité, assurant un processus d'implantation plus efficace et fiable. Ce procédé permet également un contrôle accru durant sa fabrication, étant donné qu'elle est construite dans un environnement entièrement contrôlé.

L'innovation derrière la fabrication des Cassettes, combinée à un calendrier de production qui se déroule en parallèle avec la préparation du site (plutôt qu'en attente de la fin des travaux de terrain), permet une livraison plus rapide et des économies de temps qui peuvent potentiellement sauver des vies.

« Pensez à ce que vous seriez prêt à faire pour vous-même, votre mère, votre partenaire ou vos enfants afin d'obtenir un examen rapidement et commencer un traitement plus tôt », ajoute Toufic Abiad, président de SDI. « Quel est l'impact d'une année d'attente supplémentaire avec une blessure au genou qui limite votre mobilité? Maintenant, imaginez ce gain de temps appliqué à cinq sites en Ontario -- c'est plus de 20 000 personnes qui sont examinées plus tôt. Tout le monde en bénéficie : le patient, le médecin, le personnel du centre de traitement -- leur travail, leur quotidien. Ce projet dépasse la simple construction -- c'est une transformation des vies. »

Répondre aux besoins des hôpitaux modernes grâce aux solutions modulaires

La technologie innovante des installations préfabriquées de SDI Canada répond efficacement à certains des défis les plus urgents des hôpitaux d'aujourd'hui, en :

Répondant aux obligations cliniques et technologiques des établissements de santé.

Créant une réserve stratégique et moderne d'infrastructures médicales afin de soutenir et d'optimiser le déploiement technologique tout au long du cycle de vie du bâtiment.

La Cassette IRM modulaire offre de nombreux avantages, notamment un excellent contrôle des coûts et des délais. De plus, son processus de fabrication en usine respecte les plus hauts standards de qualité et permet une vaste personnalisation des dimensions et des options -- offrant un environnement confortable et ergonomique pour le personnel comme pour les patients. Cela signifie que les établissements peuvent adapter la Cassette à leurs besoins médicaux spécifiques : imagerie, chirurgie, accueil, triage, voir bureaux. L'unité modulaire peut même être adaptée esthétiquement pour s'harmoniser avec les infrastructures existantes.

Installation clé en main pour une mise en service rapide et simple

Au Headwaters Health Care Centre, SDI a livré un département IRM entièrement fonctionnel en un temps record par rapport à une construction traditionnelle -- un avantage d'autant plus significatif pour les patients et l'efficacité du système de santé :

Réduction des délais d'attente : Un accès plus rapide aux examens IRM permet un diagnostic et un traitement plus rapide, ce qui peut améliorer les résultats pour les patients. Gains d'efficacité : La mise en service accélérée de l'unité IRM améliore l'efficacité globale du système de santé. Elle permet aux professionnels de santé de rationaliser les opérations, d'optimiser l'allocation des ressources et de réduire les coûts associés aux séjours prolongés ou aux traitements différés. Impact pour les patients : Le diagnostic précoce est essentiel dans de nombreuses conditions médicales. En permettant un dépistage plus rapide, on facilite l'identification des problèmes de santé à un stade précoce, ce qui permet une intervention plus rapide. Cela peut mener à de meilleurs résultats pour les patients et, potentiellement, sauver des vies. Allègement du système : La réduction de la pression sur le système de santé est un autre avantage majeur. Des examens plus rapides signifient moins de patients en attente de services diagnostiques, ce qui peut contribuer à désengorger les hôpitaux et les cliniques, et améliorer la satisfaction globale des patients.

À propos de SDI Canada

Les principaux acteurs du secteur de la santé reconnaissent depuis plus de 20 ans l'expertise de SDI Canada. Des entreprises comme Siemens, General Electric (GE) et Philips considèrent SDI comme un partenaire de confiance. SDI est également reconnue pour la construction de salles d'imagerie dans certains des meilleurs hôpitaux du Canada et à l'international.

Parmi les projets clés récents réalisés par l'entreprise :

La rénovation de quatre salles IRM à l'Hôpital Toronto Western (précédemment blindées par SDI).

L'installation du 7Tesla IRM à l'Institut neurologique de Montréal.

La livraison du tout premier département IRM modulaire au Canada , au Winnipeg Health Sciences Centre.

SDI Canada demeure un partenaire incontournable pour le déploiement des IRM et d'équipements biomédicaux. L'entreprise soutient les établissements de santé canadiens grâce à son expertise en construction, en entretien d'infrastructures, ainsi qu'en distribution d'accessoires spécialisés, comme les systèmes de refroidissement (chillers).

