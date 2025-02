Les données en temps réel, l'automatisation VLM et un découpage des fils amélioré donnent efficacité et contrôle au réseau de distribution de Schaedler Yesco.

MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que Schaedler Yesco Distribution, Inc., distributeur généraliste de matériel électrique établi à Harrisburg, Pennsylvanie, a choisi le système de gestion d'entrepôt de Tecsys, Elite™ WMS pour la Distribution Électrique pour moderniser ses opérations de préparation des commandes. Cette initiative stratégique permettra de disposer de données en temps réel et d'intégrer l'automatisation dans son principal centre de distribution, lequel sert de colonne vertébrale à près de 30 succursales réparties sur une zone couvrant trois États.

« La précision, l'efficacité et la productivité étant au cœur de nos préoccupations, l'automatisation est une priorité essentielle pour notre entreprise », a déclaré Mme Farrah Mittel, présidente de Schaedler Yesco. « L'expérience de Tecsys en matière d'intégration avec Eclipse nous donne la certitude que la transition se fera en douceur, et nous permettra d'accroître notre efficacité, d'améliorer notre visibilité et de mieux servir nos clients sans perturber nos opérations de base. Cet investissement n'est pas seulement une question de technologie; il s'agit de renforcer notre capacité à fournir un service exceptionnel et à étendre notre présence dans l'industrie ».

Schaedler Yesco dessert un large éventail de segments de clientèle sur le marché de la distribution électrique pour des applications résidentielles, industrielles et commerciales. Face aux exigences de plus en plus complexes de la chaîne d'approvisionnement, le distributeur de matériel électrique fait évoluer son environnement technologique pour se conformer à son engagement en faveur de l'innovation et de la fiabilité. En remplaçant son ancien système de gestion des stocks Epicor Eclipse RF Warehouse par le WMS Elite™ de Tecsys, Schaedler Yesco met en place un environnement de données en temps réel, qui offre une visibilité et un contrôle sans précédent sur ses opérations de distribution. En optimisant les processus de stockage et de récupération, le nouvel environnement Tecsys permet à Schaedler Yesco d'automatiser les opérations d'entreposage sur plus de 260 000 pieds carrés d'inventaire grâce à la mise en œuvre de modules de levage vertical (VLM).

« Nous sommes ravis de travailler avec Tecsys dans le cadre de la transformation de nos opérations », a poursuivi Mme Mittel. « Avec Tecsys, nous disposerons des outils nécessaires pour améliorer la productivité, accroître l'efficacité et fournir un service fiable à nos clients. »

Le WMS Elite™ de Tecsys présente des fonctionnalités conçues spécialement pour les environnements de distribution complexes, y compris ceux de la distribution de matériel électrique. Ses fonctionnalités sophistiquées, de la gestion de la coupe du fil et de l'optimisation volumétrique à l'intégration de l'automatisation - aident les entreprises comme Schaedler Yesco à rationaliser leurs opérations tout en améliorant la précision et les normes de service. Grâce à une intégration transparente à son ERP Eclipse existant, le WMS Elite™ améliorera la visibilité et l'efficacité tout en assurant la continuité des opérations commerciales de l'entreprise.

Avalon CSC, l'intégrateur de systèmes Tecsys, déploiera progressivement Tecsys chez Schaedler Yesco, pour assurer la transparence à l'échelle du réseau dans les fonctions de gestion d'entrepôt et d'intelligence économique. Dans le cadre de la transformation globale de la chaîne d'approvisionnement de Schaedler Yesco, l'entreprise se concentrera ensuite sur l'automatisation des entrepôts en utilisant les VLM comme stratégie d'optimisation clé pour renforcer la rationalisation des opérations.

Bill King, chef de la direction générale du revenu chez Tecsys, a ajouté, « Nous sommes honorés que Schaedler Yesco ait choisi Tecsys comme partenaire pour sa chaîne d'approvisionnement. Notre WMS est conçu pour répondre aux défis posés par l'environnement de distribution dynamique d'aujourd'hui, et nous sommes convaincus qu'il permettra à Schaedler Yesco d'atteindre ses objectifs opérationnels et de soutenir sa croissance à long terme. »

À propos de Schaedler Yesco Distribution, Inc.

Fondée en 1924, Schaedler Yesco Distribution est une entreprise qui appartient à la famille ainsi qu'à des employés et qui fournit des solutions connectées complètes pour l'industrie électrique depuis quatre générations. Dotée de 29 sites répartis en Pennsylvanie, dans l'Ohio et dans l'État de New York, l'entreprise propose des services et des produits pour l'éclairage, les réseaux de données, l'automatisation et les besoins industriels. L'entreprise est lauréate du prix Top Workplaces Culture Excellence 2024, jouit d'une solide réputation pour son service à la clientèle exceptionnel et continue de croître et d'innover dans le secteur de la distribution électrique. Pour en savoir plus, allez à www.sydist.com.

À propos d'Avalon CSC

Avalon se spécialise dans la fourniture de services de conseil en matière de chaîne d'approvisionnement dans tous les secteurs et toutes les fonctions de l'entreprise. Composée d'experts de l'industrie, Avalon CSC fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement qui répondent aux défis présents et futurs de ses clients. Pour plus d'informations sur Avalon CSC : www.avaloncsc.com.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

