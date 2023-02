McCain Foods Limited est le plus grand fabricant mondial de produits de pommes de terre surgelés. Leur nouveau projet McCain Driving Impact (MDI) s'appuie sur l'IA pour résoudre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement de la transformation des pommes de terre. La solution proposée fera appel à l'IA et à l'apprentissage automatique pour minimiser les pommes de terre avariées provenant des producteurs, réduire la quantité de déchets, augmenter le débit et la qualité des produits finis, permettre aux chaînes de production de fonctionner plus harmonieusement, identifier les zones problématiques tout au long du processus de fabrication et garantir une utilisation efficace des services publics et la détection des déchets potentiels.

Dr Attila Tamer, chef des opérations de fabrication, McCain Food Limited : « Nous sommes honorés que le comité d'investissement SCALE AI ait reconnu l'ambition de ce programme, afin de maintenir la compétitivité et l'engagement de McCain en matière de développement durable tout en faisant avancer notre programme d'innovation. L'opportunité d'introduire la technologie et l'IA dans nos opérations de fabrication est notre prochain grand pas en avant qui bénéficiera à l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement, des cultivateurs, aux distributeurs, aux clients et aux consommateurs qui apprécient nos produits chaque jour. »