MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en IA, annonce aujourd'hui des investissements de 25 millions de dollars pour soutenir six projets d'IA dans des domaines clés. Qu'il s'agisse de développer des plateformes d'intelligence de la chaîne d'approvisionnement pour les PME, d'optimiser la continuité des soins, de prendre des décisions relatives à la main-d'œuvre ou de soutenir la planification, chacun de ces projets démontre l'importante contribution de l'IA à la création de chaînes d'approvisionnement plus efficaces et résilientes au Canada. L'IA est devenue un maillon essentiel pour répondre aux défis économiques tels que la pénurie de main-d'œuvre et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, en plus d'aider à améliorer notre performance environnementale en optimisant la production et le transport.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, indique : « L'intelligence artificielle est un outil essentiel pour améliorer les chaînes mondiales d'approvisionnement. Notre gouvernement est fier d'investir dans SCALE AI et ses partenaires afin de rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus efficaces. Je me réjouis de voir que leurs travaux aident à créer un nombre accru d'emplois de haute qualité pour les Canadiens et à accélérer notre reprise économique. »

Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire du ministre des Transports, affirme : « L'innovation est essentielle à l'amélioration de la performance économique du Canada, y compris l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement. Je suis donc ravie de souligner le travail important effectué par SCALE AI et ses partenaires à cet égard. »

Julien Billot, directeur général de SCALE AI, déclare : « En renforçant les collaborations entre tous les acteurs de l'industrie, nous avons contribué aux échanges entre les laboratoires d'IA, les fournisseurs de services et de produits en IA et les entreprises pour stimuler les innovations et leur déploiement sur le terrain. Nous avons un important portefeuille de projets qui témoigne de la dynamique unique de notre écosystème, alors que de nouveaux acteurs agissent comme des moteurs importants dans le développement de nouvelles solutions d'IA. »

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration de SCALE AI, ajoute : « SCALE AI travaille, en partenariat avec l'ensemble de l'écosystème, à poursuivre le développement de l'IA au Canada et à accélérer son intégration dans les entreprises canadiennes. Nos succès au pays attirent également l'attention du monde entier, mettant en valeur les talents et les capacités du Canada à répondre aux défis économiques, technologiques et logistiques d'aujourd'hui. Les investissements de SCALE AI génèrent des avantages économiques et environnementaux, car ils contribuent à la création de chaînes d'approvisionnement plus innovantes et plus efficaces. »

6 projets représentant des investissements de 25 millions de dollars

→ Plateforme de gestion des revenus accessoires Partenaires : Plusgrade, Air Canada Investissement Scale AI : 2,3 M$ Investissement total : 5,2 M$ Plusgrade, une plateforme de revenus accessoires de premier plan pour l'industrie mondiale du voyage, cherche à tirer parti d'une solution alimentée par l'IA pour fournir une série d'indicateurs, de prédictions et de recommandations qui stimuleront l'engagement des passagers, réduiront les stocks périssables et maximiseront la valeur des offres et les revenus globaux.



Ken Harris, fondateur et PDG, Plusgrade : « Depuis plus d'une décennie, Plusgrade exploite ses données pour fournir des pratiques exemplaires, une expertise concrète et des informations précieuses à notre communauté mondiale de partenaires de voyage. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans ces pratiques grâce à des recommandations et des optimisations automatisées qui permettront à nos partenaires de bénéficier d'un meilleur rendement des revenus, d'une plus grande part du portefeuille et d'une multitude d'autres avantages financiers, le tout dans l'optique d'offrir des expériences incroyables aux voyageurs. » → Améliorer l'efficacité en matière de prix grâce à une tarification et à un calcul des coûts basés sur l'IA Partenaires : Day & Ross, Deloitte, MoovAI, Gardewine Group, Freightcom Inc. Investissement de Scale AI : 1,9 million $ Investissement total : 4,8 millions $ La solution basée sur l'IA de Day & Ross est axée sur l'amélioration des systèmes et des processus du secteur des transports utilisés pour gérer la tarification et l'établissement des coûts des expéditions. L'outil d'aide à la prise de décision basé sur l'IA est en cours de développement pour aider les analystes à segmenter plus facilement les clients, à fournir des informations sur les clients présentant des caractéristiques similaires et à établir plus efficacement les tarifs des clients sous contrat. Une automatisation plus poussée du processus comprend une solution basée sur l'IA pour la génération de devis au comptant. Cette solution automatisera la création de taux indiqués, ce qui permettra à Day & Ross d'améliorer l'expérience client. Tous ces efforts conduiront à une plus grande efficacité des processus internes ainsi qu'à une meilleure utilisation du réseau de transport.



Jeff Schnarr, directeur des technologies de l'information, Day & Ross : « L'adoption de la technologie pour accroître l'efficacité de notre activité et mieux servir nos clients est essentielle à notre croissance. Intégrer l'IA dans nos solutions d'entreprise est une décision stratégique qui augmente la rapidité de notre activité, offre une expérience client améliorée et se transforme en un avantage concurrentiel. » → Prévision de la demande et adéquation de l'offre pour optimiser la continuité des soins Partenaires : Saint Elizabeth Health, Deloitte, Markitech, Plotly, Manifold Data Mining Investissement de Scale AI : 1,8 million $ Investissement total : 6 millions $ SE Health vise à trouver des solutions aux problèmes de main-d'œuvre du système de santé en collaborant avec des partenaires industriels possédant une expertise en IA et en chaîne d'approvisionnement. Des solutions d'IA seront développées pour surmonter les obstacles dans les processus actuels de planification et de coordination des ressources. Trois solutions interdépendantes seront conçues pour résoudre ces défis, notamment la prévision de la demande des patients, l'optimisation des ressources régionales et la mise en relation entre les patients et le personnel qualifié.



Jennifer Hayward, vice-présidente Transformation d'entreprise, SE Health : « En tant qu'entreprise sociale axée sur la prestation des meilleurs soins aux clients, nous voulons maximiser notre offre de services, en particulier lorsque les besoins en soins à domicile sont supérieurs à la capacité du système de santé. Notre objectif est d'améliorer l'expérience de nos clients et de notre personnel tout en maintenant une qualité exceptionnelle et des soins sécuritaires. Cet outil innovant contribuera à la gestion des ressources de soins de santé essentielles et rares en remédiant à l'écart entre l'offre et la demande et en répartissant de manière optimale nos effectifs afin de recruter et de conserver les bonnes personnes pour permettre de fournir des soins de vie holistiques personnalisés. Le projet s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour développer des outils de pointe en matière de gestion des effectifs, afin d'améliorer la productivité et la gestion des ressources. Nous sommes impatients de voir comment cet outil aidera SE à transformer les soins ! » → Décisions relatives à la main-d'œuvre et aide à la planification grâce à l'IA Partenaires : Association des employeurs maritimes, Airudi, Polytechnique de Montréal, HEC Montréal Investissement de Scale AI : 1,5 million $ Investissement total : 3,1 millions $ L'Association des employeurs maritimes est à la recherche d'un nouvel outil pour optimiser la charge de travail quotidienne, qui varie constamment en fonction du trafic portuaire et de la quantité et du type de cargaison et de marchandise. Le projet Galileo utilisera des solutions d'IA qui permettent d'estimer plus précisément les besoins en main-d'œuvre et de compléter les projets du port de Montréal en offrant une visibilité sans précédent de la chaîne d'approvisionnement. Ce nouvel outil permet d'annoncer avec précision l'heure d'arrivée des navires jusqu'à 21 jours à l'avance, améliorant ainsi la performance et augmentant la fluidité du port de Montréal.



Robert Roy, président de l'Association des employeurs maritimes : « Lorsque j'ai commencé à l'AEM en tant que vice-président des systèmes d'information, j'ai réalisé qu'il n'existait pas de solutions technologiques pour fournir les heures d'arrivée des navires, les données en temps réel ou les prévisions de chargement et de déchargement des navires. J'ai immédiatement saisi l'opportunité avec mon équipe. C'est ainsi qu'est né le projet Galileo. Enfin, un outil d'IA pour aider les logisticiens de l'industrie maritime. » → Plateforme d'intelligence de la chaîne d'approvisionnement pour les PME Partenaires : FreshBooks, MiSCAN Lab (McMaster University), Oligomaster, BeneComm Inc Investissement de Scale AI : 1 million $ Investissement total : 2,8 millions $ FreshBooks, un fournisseur de logiciels de comptabilité en ligne pour les propriétaires d'entreprises et les comptables, développe un indice de santé exclusif pour ses utilisateurs, qui modélise les paramètres financiers pour inclure et refléter le risque dans l'ensemble du réseau d'une PME. Le projet développera des modèles prévisionnels autour du risque du réseau de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions d'IA permettront aux utilisateurs de PME de mieux comprendre la santé de leur chaîne d'approvisionnement grâce à un résultat unique.



Mara Reiff, directrice des données, FreshBooks : « Les réseaux de chaînes d'approvisionnement sont complexes et présentent un ensemble de données régionalisées, dynamiques et difficiles à organiser et à interpréter sans une expertise et des ressources considérables. Ce projet s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour développer des outils de pointe qui aident les PME de tous les secteurs à utiliser les données pour comprendre et mesurer la santé et les risques de leurs chaînes d'approvisionnement. » → Optimisation de la promotion-réseau Partenaires : Larus Technologies, Unilever, Federated Coop, Theory + Practice, SOSCIP Investissement de Scale AI : 0,8 million $ Investissement total : 2,6 millions $ Le projet, mené par Larus Technologies, fournisseur renommé de produits et services d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, vise à intégrer des informations d'apprentissage automatique pour analyser et prévoir les tendances du marché. Le projet a été rendu possible par Unilever, un fournisseur mondial de premier plan, qui cherche à améliorer l'efficacité de ses dépenses promotionnelles. Le processus de planification commerciale conjointe est réalisé en collaboration avec Federated Co-operatives Limited (FCL), qui fournit l'expertise commerciale du point de vue des détaillants.



Dr Rami Abielmona, vice-président Recherche & Ingénierie, Larus Technologies : « Nous visons à accroître l'efficacité des investissements promotionnels et la croissance compétitive pour l'écosystème CPG au sens large. Grâce à cet investissement de Scale AI, nous apporterons une grande valeur aux utilisateurs qui bénéficieront d'une planification stratégique des événements promotionnels à court et à long terme. »



Gary Bogdani, chef des données et de l'analytique, Unilever Canada : « Unilever Canada s'est engagée à continuer d'investir dans la construction et la mise à l'échelle de l'innovation en intelligence artificielle/apprentissage automatique dans l'ensemble de l'entreprise. Ces types de solutions, construites et développées par l'équipe D&A d'Unilever Canada en collaboration avec Larus, continuent de débloquer la valeur commerciale alors qu'Unilever Canada pivote pour relever les défis croissants de l'industrie. »

À propos de SCALE AI ( SCALEAI.ca )

En tant que grappe d'innovation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte près de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

