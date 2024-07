Faites le plein d'énergie avec les boissons énergisantes infusr MC , offertes dans les restaurants Tim Hortons du Canada en deux délicieuses saveurs : mûre-yuzu et mangue‑carambole.

, offertes dans les restaurants Tim Hortons du en deux délicieuses saveurs : mûre-yuzu et mangue‑carambole. Ces boissons rafraîchissantes parfaites pour l'été sont faites avec de la caféine naturelle et des arômes naturels, et servies en cannette.

TORONTO, le 15 juill. 2024 /CNW/ - De nouvelles boissons arrivent chez Tim! Découvrez des saveurs fruitées et caféinées qui sauront vous garder au frais tout l'été : les boissons énergisantes prêtes-à-boire infusrMC de Tim Hortons, faites avec de la caféine naturelle et des arômes naturels, et servies en cannettes.

Les boissons infusrMC sont offertes en deux délicieuses saveurs : mûre-yuzu et mangue‑carambole.

Les boissons énergisantes prêtes-à-boire infusrMC de Tim Hortons, faites avec de la caféine naturelle et des arômes naturels, et servies en cannette (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous sommes très heureux d'ajouter les nouvelles boissons énergisantes infusrMC à la gamme de boissons estivales de Tim Hortons! Ces boissons sont délicieusement rafraîchissantes, fruitées et pétillantes, et elles sont faites avec de la caféine naturelle et des arômes naturels », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

Le design vibrant des canettes infusrMC est l'œuvre de l'artiste canadienne Avril Wu, qui a également illustré les tasses de la collection de voyage que nous avons lancée récemment.

« Avril a réalisé un travail incroyable qui capture pleinement la beauté des paysages naturels canadiens sur les cannettes des boissons infusrMC de Tim Hortons, y compris les montagnes et lacs des Rocheuses canadiennes ainsi que les féériques aurores boréales. »

La campagne télé et sur les médias sociaux pour les boissons infusrMC de Tim Hortons met en vedette Enola Bédard, danseuse, chorégraphe et vedette des médias sociaux québécoise.



Les boissons énergisantes infusrMC de Tim Hortons peuvent ne pas convenir à tout le monde. Lisez l'étiquette et suivez les directives liées à la consommation.



À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays.

