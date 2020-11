« Que vous soyez à la recherche d'idées de cadeaux pour vous et vos proches ou que vous vous adoptiez la tendance de rénovation de la maison, LG offre une impressionnante gamme de produits, des ordinateurs portables ultra-légers aux appareils ménagers, électroniques et mobiles compatibles avec l'IA ThinQ, dotés de caractéristiques et offerts à des prix qui répondent à tous les besoins », explique Robin Powell, directeur principal du marketing chez LG Electronics Canada.

Cette année, oubliez les cadeaux classiques et choisissez d'offrir des appareils de LG dont voici des suggestions :

Communications mobiles

Commencez la nouvelle année en passant à la 5G avec le LG VELVETmc 5G (LMG900UM2). Doté d'un écran cinématographique de 6,8 pouces et d'un moteur de son IA 3D, le LG VELVETmc 5G est prêt à diffuser en continu toutes vos vidéos des Fêtes préférées, à vous aider à communiquer avec votre famille et vos amis et, grâce à son appareil photo haute résolution de 48 Mpx, à immortaliser l'esprit de la saison jusque dans les moindres détails.

Offert dans les couleurs Coucher de soleil et Aurore grise et dans de nouvelles couleurs : Aurore verte et Aurore rouge - juste à temps pour la période des Fêtes. Ajoutez le boîtier à écran double en option pour faciliter le multitâche : faites vos courses en ligne tout en discutant avec votre famille et vos amis.

Renseignez-vous auprès des détaillants et des fournisseurs pour connaître les dernières offres.

Divertissement pour la maison

Créez des moments et des souvenirs précieux en cette période des Fêtes grâce aux dernières nouveautés en matière de divertissement à domicile. Les téléviseurs OLED de LG sont conçus et fabriqués pour donner vie à votre contenu et embellir votre espace. Leurs noirs parfaits et leur contraste infini, produits grâce aux pixels auto-éclairés, offrent une expérience de visionnement cinématographique.

Le téléviseur OLED Gallery de LG (téléviseur OLED GX de LG) doté de la technologie ThinQ md est une œuvre d'art sans le cadre! Même lorsqu'il est éteint, il est magnifique grâce à sa conception incroyablement fine, ses cadres minces et son système de fixation murale affleurante. Modèles de 55 pouces à 77 pouces offerts. En rabais à partir de 2 599 $. Renseignez-vous auprès de détaillants pour connaître les dernières offres.

Le téléviseur OLED CX de LG doté de la technologie IA ThinQmd vous donne l'impression de vous trouver au cœur de l'action, que ce soit lorsque vous jouez à des jeux vidéo ou lorsque vous regardez votre équipe sportive préférée. Modèles de 48 pouces à 77 pouces offerts. PDSF : 1 899,99 $ à 6 499,99 $.

Le projecteur CineBeam à DEL de LG (PH30N) est doté d'un écran jusqu'à 100 pouces vous procurant une expérience de visionnement haute en couleur. Grâce à sa batterie intégrée d'une autonomie pouvant aller jusqu'à deux heures par charge et à la connectivité sans fil au moyen de la mise en miroir de votre téléphone intelligent, vous pouvez diffuser tout ce que vous voulez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. PDSF : 549,99 $

Les écouteurs sans fil TONE Freemc de LG (HBS-FN6) sont les premiers véritables écouteurs sans fil de LG dotés de la technologie Meridian, pour une qualité sonore optimale. Le boîtier de recharge UVnano peut éliminer 99,9 % des bactéries présentes sur le filet des écouteurs en dix minutes pendant le chargement*. PDSF : 199,99 $

La barre de son SN9YG de LG (SN9YG) enrichit votre expérience télévisuelle grâce à sa qualité sonore exceptionnelle dans une conception moderne et élégante tout en offrant une connectivité IA grâce à l'Assistant Google et à Alexa d'Amazon. PDSF : 1 199,99 $

Électroménagers

La cuisine, c'est le cœur de la maison - elle sert parfois de salle de classe, de bureau et de salle à manger. Les appareils dotés de la technologie ThinQmd de LG peuvent vous aider à gérer les détails afin que vous puissiez vous concentrer sur l'important. Utilisez votre téléphone intelligent, votre voix ou le tableau de bord de votre téléviseur LG pour vérifier votre cycle de lavage, recevoir des notifications si la porte du réfrigérateur est laissée ouverte, préchauffer le four ou commencer à fabriquer des glaçons sphériques Craft Icemc qui ne manqueront pas d'impressionner vos convives.

Cuisinière InstaView ThinQ md de LG dotée de la technologie Air Fry (LREL6325F) : Profitez de la technologie Air Fry qui facilite la préparation de plats réconfortants plus sains à la maison, et, grâce à la technologie InstaView, vous n'avez qu'à cogner deux fois sur la porte vitrée du four pour vérifier le repas sans laisser la chaleur s'échapper. PDSF : 1 399,99 $

Réfrigérateur InstaViewmc avec porte dans la porte et machine à glaçons Craft Icemc (LRFVS3006D ) : Cognez deux fois sur la porte pour illuminer l'intérieur du réfrigérateur et voir le contenu sans laisser sortir l'air froid et donnez une touche d'élégance à vos cocktails en leur ajoutant des glaçons Craft Icemc, ces fameux glaçons sphériques de deux pouces qui fondent lentement. PDSF : 4 799,99 $

Styler de LG (S3RFBN) : Rafraîchissez les vêtements, les accessoires d'hiver et même les jouets en peluche pendant les Fêtes grâce au système d'entretien des vêtements à la vapeur de LG qui élimine les plis, rafraîchit, sèche et nettoie en douceur à l'aide de la puissance de la technologie TrueSteammd de LG. Cet appareil de lavage par excellence peut être placé n'importe où dans la maison, à proximité d'une prise de courant. PDSF : 3 199,99 $

Laveuse et sécheuse à chargement frontal dotées de l'IA ThinQmd (WM4500HBA et DLEX4500B) : Prolongez la durée de vie de votre garde-robe et cessez de faire votre lavage à l'aveuglette. Grâce à la technologie IA, la laveuse détermine le cycle de lavage optimal à utiliser pour les vêtements. Puis, la fonction de jumelage intelligent Smart Pairingmc permet à la sécheuse de sélectionner automatiquement un cycle de séchage compatible selon la brassée de la laveuse. PDSF : Laveuse : 1 799,99 $, sécheuse : 1 799,99 $

Produits et accessoires informatiques

Pour le travail ou les loisirs, installez votre bureau à domicile et entrez en jeu en un rien de temps grâce aux moniteurs et aux ordinateurs portables Gram de LG :

Moniteur incurvé UltraGear mc QHD de 38 pouces de LG (38GN950) : Conçu pour les sports électroniques, ce moniteur offre le dernier cri en matière de matériel, de caractéristiques et d'expérience sensorielle. De plus, il est compatible avec la technologie NVIDIA md G-SYNC md . PDSF : 2 099,99 $

Ordinateur portable Gram ultra-léger de 15 pouces à écran tactile de LG (15Z90N-HAP52A8) : Le modèle de 15 pouces est doté d'un écran tactile IPS pleine HD de 15,6 pouces qui offre des images nettes et détaillées et jusqu'à 17 heures d'autonomie dans un emballage de 2,5 livres. PDSF : 1 699,99 $

Pour une durée limitée, les écouteurs sans fil TONE Freemc de LG (HBS-FN6) sont inclus à l'achat de certains moniteurs, ordinateurs portables Gram et projecteurs de LG. Cette offre est en vigueur du 9 novembre au 6 décembre 2020**.

Pour en savoir plus sur ces produits et pour en découvrir plus, visitez le site www.lg.com/ca_fr.

* Des tests indépendants montrent que le boîtier de recharge UVnano élimine en dix minutes 99,9 % des bactéries présentes sur le filet de haut-parleur des écouteurs pendant le chargement. La fonction UV à DEL ne fonctionne que lorsque le boîtier de recharge est raccordé au câble d'alimentation.

** Jusqu'à épuisement des stocks.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société possède des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

