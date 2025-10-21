Savoir faire pousser son blé, de la première paie à la retraite - Retraite Québec lance un parcours Web permettant à tous de bien planifier leur avenir financier, à chaque étape de leur carrière

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Au Québec, une personne sur deux ne planifie pas sa retraite, et 62 % affirment avoir besoin d'accompagnement dans cette démarche. De plus, 52 % de la population active n'a pas le niveau de littératie nécessaire pour comprendre des textes longs et complexes.

Ces chiffres révèlent l'importance pour Retraite Québec d'intensifier ses efforts de sensibilisation en concevant des outils simples et des contenus vulgarisés pour l'ensemble des citoyennes et citoyens afin qu'ils puissent prendre en main leurs finances et planifier leur retraite de manière éclairée.

Un parcours adapté à chaque étape de la carrière

« Savoir faire pousser son blé, de la première paie à la retraite » est un parcours Web conçu pour répondre aux besoins de chaque personne, que celle-ci soit en début de carrière, en mi-carrière ou en fin de parcours professionnel.

À travers une quarantaine de courtes vidéos, dont certaines ont été produites en partenariat avec l'Autorité des marchés financiers (AMF), tout le monde apprend, à son rythme, à gérer son argent afin de réaliser ses projets et de planifier sa retraite. Voici quelques exemples de sujets abordés :

Début de carrière : Apprendre à gérer son budget et à épargner pour ses projets.

Apprendre à gérer son budget et à épargner pour ses projets. Mi-carrière : Gérer ses dettes, comprendre l'épargne et préparer sa retraite en parallèle.

Gérer ses dettes, comprendre l'épargne et préparer sa retraite en parallèle. Fin de carrière : Savoir comment organiser ses finances et assurer la transition vers la retraite.

Citation

« Ce projet a été conçu par les équipes de Retraite Québec, qui se sont basées sur les besoins des citoyens. Après que ceux-ci ont été consultés, il allait de soi que nos contenus, souvent arides et anxiogènes, devaient être faciles à comprendre et sans jargon financier. En nous inspirant des meilleures pratiques, nous avons conçu et réalisé un parcours Web accessible sur notre site Web et adapté à la réalité bien différente de chacun.

- Anne Hudon, directrice générale des communications

Faits saillants

Plus d'une quarantaine de capsules vidéo de 2 à 6 minutes chacune, à visionner à tout moment sur le site Web de Retraite Québec;

Des contenus adaptés aux personnes en début de carrière, en mi-carrière et en fin de carrière;

Pour plusieurs sujets, le contenu a été élaboré en partenariat avec l'AMF, dans le but d'enrichir le volet sur les finances personnelles. Retraite Québec y met également en valeur des outils et ressources offerts par divers partenaires du milieu;

Un parcours réalisé par Retraite Québec grâce à l'expertise de ses spécialistes, et des membres du personnel à l'animation et à la production;

De nouvelles capsules portant sur différents événements de la vie, tels qu'un décès ou une séparation, enrichiront le parcours dans les prochains mois;

Les données statistiques citées plus haut proviennent de sondages réalisés en 2024 par Retraite Québec ainsi que d'une étude de la Fondation pour l'alphabétisation publiée en 2022.

Partenaire de votre bien-être financier

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Retraite Québec contribue au bien-être financier des Québécoises et Québécois en les accompagnant dans les moments importants de leur vie, tout en participant à l'évolution d'un système de retraite durable, au profit de toutes les générations.

Liens connexes :

Vidéo destinée aux journalistes : https://youtu.be/JaHoXG2Ge_Q

Découvrez le parcours : www.retraitequebec.gouv.qc.ca/parcours-ble

SOURCE Retraite Québec

