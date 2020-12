Le Beigne crème Boston a été le beigne le plus populaire dans les provinces de l'Atlantique. Deuxième place dans le reste du pays, il a pu terminer au premier rang des beignes de Tim Hortons dans l'ensemble du Canada.

« Le Beigne crème Boston est un incontournable, et je ne suis pas surpris qu'il ait été le beigne numéro un des invités de Tim Hortons cette année au pays », confie Tallis Voakes, le nouveau responsable de l'équipe culinaire de Tim Hortons, qui supervisera l'amélioration de la qualité du menu de la chaîne en 2021.

« C'est un beigne fourré en pâte à la levure qui a de délicieux arômes de chocolat et de vanille crémeuse. Le concept derrière ce beigne vient d'une recette centenaire de tarte à la crème Boston. C'est fascinant de voir l'évolution des recettes au fil du temps. »

Mais pour M. Voakes - qui a été formé à l'institut Le Cordon Bleu à Ottawa, qui a travaillé pour certains des meilleurs chefs au monde et qui a même cuisiné pour la Reine -, un beigne de Tim Hortons se démarque de tous les autres.

« Je suis d'accord avec mes amis du Québec, la Roussette au miel est mon beigne préféré, confie M. Voakes. Mais, comme pour tout le reste, chacun a ses goûts, et il n'y a pas de mauvaises réponses. »

Quant aux commandes de cafés, elles ont été uniformes dans les Tim Hortons au pays. Notre fameux café Deux-DeuxMC a remporté la palme, suivi par le café « régulier » (un produit laitier, un sucre), puis par le café noir en troisième position.

Dans l'ensemble du pays, les 10 beignes de Tim Hortons les plus populaires ont été les suivants : Crème Boston, Beignet aux pommes, À l'ancienne ordinaire, Roussette au miel, Glacé au chocolat, Glacé à la vanille, Crème sure glacé, Chocolat glacé, Double chocolat et Glacé au miel.

