Imperial Tobacco Canada exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la nouvelle règlementation et appliquer les sanctions nécessaires aux commerçants contrevenant à la loi

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Trois mois après l'entrée en vigueur de la loi interdisant les saveurs dans les produits de vapotage, le gouvernement du Québec se retrouve aujourd'hui avec un grand nombre de points de vente qui soit ne respectent pas la loi, soit la contournent grâce à différentes tactiques. À titre de chef de file dans le marché du vapotage au Canada, Imperial Tobacco Canada exhorte le gouvernement à renforcer l'application de sa loi.

Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada répond aux allégations du ministre de la Santé et exhorte le gouvernement à renforcer l’application de sa loi lors d’une conférence de presse le 1er février 2024. (Groupe CNW/Imperial Tobacco Canada (Français))

« Nous sommes conscients de l'inquiétude grandissante face à la multiplication de produits qui échappent à la réglementation, engendrant ainsi un marché clandestin, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada. Nous avons récemment répertorié plus de 200 points de vente de produits de vapotage non-conformes. Ces boutiques ne se sont pas ajustées à la nouvelle règlementation et continuent d'offrir une vaste gamme de produits aromatisés, ainsi que des produits qui dépassent la quantité maximale permise de 2ml. »

De plus, la totalité de ces boutiques vendent maintenant des réhausseurs de saveurs afin de contourner la nouvelle réglementation. Compte tenu que ces rehausseurs ne sont pas destinés à être vapoté, ils peuvent représenter des risques sérieux pour les consommateurs qui les utilisent. C'est d'ailleurs à cause d'un marché illégal similaire qu'une vague de maladies pulmonaires s'est répandue entre 2019 et 2020 aux États-Unis, laquelle a fait 68 morts.

Au lieu de répondre à son objectif initial de s'attaquer au vapotage chez les jeunes, le gouvernement vient malheureusement de créer un autre problème majeur. Il existe maintenant un marché illicite florissant qui contourne les dispositions principales de la loi sur les saveurs dans les produits de vapotage et continu d'offrir des alternatives illégales et non-réglementées à ses clients en toute impunité.

Lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle le dimanche 21 janvier, le ministre de la Santé Christian Dubé a blâmé les compagnies de tabac pour cette situation. Imperial Tobacco Canada réfute haut et fort ces fausses allégations et invite plutôt le gouvernement à prendre acte du problème créé par sa propre réglementation.

« En tant qu'entreprise responsable qui se conforme entièrement aux réglementations en place, nous dénonçons ces abus et réitérons notre appel à un renforcement de l'application de la loi, conclu M. Gagnon. Cela fait plusieurs mois que nous avons prévenu le cabinet du ministre sur les dommages collatéraux inévitables d'une telle réglementation. Malheureusement, rien n'a été fait, et la situation perdure. »

