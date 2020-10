Sauvegarde du patrimoine immobilier - Le ministère de la Culture et des Communications rend public son plan d'action pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immobilier

QUÉBEC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le 3 juin dernier, le Vérificateur général du Québec (VGQ) déposait son rapport sur la gestion du patrimoine immobilier au ministère de la Culture et des Communications. Afin de mettre en application les recommandations formulées dans ce rapport , le Ministère a produit un plan d'action et, comme prescrit, l'a soumis au VGQ ainsi qu'à la Commission de l'administration publique.

Le ministère de la Culture et des Communications a accueilli favorablement les recommandations du VGQ. Il y voit une occasion d'améliorer sa gestion du patrimoine immobilier et de mieux définir le cadre dans lequel il intervient.

Le plan d'action s'articule autour de trois orientations :

Mieux accompagner les citoyens;

Renforcer le partenariat avec le milieu municipal;

Assurer des interventions plus préventives de la part du Ministère.

Rappelons que le Ministère avait lui-même dressé ses propres constats et introduit des changements importants au cours de la dernière année afin d'améliorer le service aux citoyens, tant en matière d'information, de délais de traitement que d'accompagnement.

Le Ministère a amorcé la phase de mise en œuvre de son plan auquel il accorde une très grande importance.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a par ailleurs déposé aujourd'hui le projet de loi 69, visant à moderniser la Loi sur le patrimoine culturel et faisant écho à plusieurs engagements qui figurent dans le plan d'action du Ministère.

