KEESEEKOOSE FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 4, SK, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Saulteaux Pelly Agency Health Alliance (SPAHA) a inauguré aujourd'hui la construction d'un nouvel établissement de soins de santé polyvalent dans la Keeseekoose First Nation. L'établissement de la SPAHA offrira une gamme complète de services, y compris des programmes de santé publique, des soins palliatifs, des soins de longue durée et des services de santé mentale, et accueillera le centre de santé communautaire de la Keeseekoose First Nation, le tout pour les communautés de Cote First Nation, Keeseekoose First Nation, et The Key First Nation.

L'installation est le fruit d'une collaboration entre la Saulteaux Pelly Agency Health Alliance Inc., le ministère de la Santé de la Saskatchewan et Services aux Autochtones Canada (SAC). La construction devrait prendre jusqu'à 24 mois.

Citations

« Nos Aînés n'ont jamais renoncé. Ils connaissent l'importance de la santé des membres de la communauté. Le traumatisme de notre peuple affecte son bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel, et l'accès au système de santé continue d'être un obstacle que nous devons surmonter. La SPAHA nous aide à y accéder. »

Theodore Quewezance

PDG de la Saulteaux Pelly Agency Health Alliance

« L'annonce de la SPAHA est le résultat de nombreux mois de travail. Je suis heureux que cela se produise. Je tiens à remercier les Aînés et les chefs des trois bandes, ainsi que les ministres et le personnel fédéral et provincial pour leur travail. Je sais qu'il y a eu beaucoup de prières. Nous avons été patients et nous avons maintenant une voie à suivre. Les soins de santé primaires sont un aspect fondamental du bien-être de nos membres, et nous voyons cet établissement servir nos gens dans les réserves et hors réserve pendant des décennies. »

Chef George Cote

Président de la Saulteaux Pelly Agency Health Alliance

Cote First Nation

« Depuis de nombreuses années, nos membres demandent des soins de santé primaires dans notre communauté. Le besoin a toujours existé, et il ne disparaîtra jamais. »

Chef Lee Ketchemonia

Keeseekoose First Nation

« Aujourd'hui marque une étape importante dans la construction de l'établissement de santé polyvalent de la Saulteaux Pelly Agency Health Alliance. Une fois pleinement opérationnelle, la SPAHA fournira des soins de santé primaires, des programmes et des services de santé mentale, des soins de longue durée et des soins palliatifs aux populations autochtones vivant dans les réserves et hors des réserves. Ce partenariat exceptionnel entre les communautés autochtones, la province de la Saskatchewan et Services aux Autochtones Canada incarne une nouvelle approche de la prestation de services de santé. Félicitations à tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible! »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Félicitations aux chefs, qui ont tous travaillé très fort pour faire de ce projet une réalité. Je suis reconnaissant d'avoir participé à la mise en place de cet établissement au sein de la communauté . Ce projet améliorera considérablement l'accès aux soins de santé dans la Keeseekoose First Nation et la région de Kamsack. »

Terry Dennis

Député provincial, Canora-Pelly

Faits en bref

L'établissement de la SPAHA devrait améliorer l'accès aux soins primaires et aux services de santé mentale pour les trois Premières Nations membres.

L'établissement de santé desservira plus de 2 500 membres vivant dans les réserves et plus de 8 500 membres vivant hors réserve dans les trois communautés.

Une fois terminé, l'établissement abritera 18 lits de soins de longue durée, 3 lits de transformation et 2 lits de soins palliatifs.

