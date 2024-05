TORONTO, le 21 mai 2024 /CNW/ - John Jeffrey, président et chef de la direction, Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) et les membres de son équipe de la haute direction se sont joints à Robert Peterman, chef des affaires commerciales à la Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le passage de la société à la TSX ainsi que sa récente acquisition d'actifs en Saskatchewan s'élevant à 525 millions de dollars.

Saturn Oil & Gas Inc. ouvre les marchés Mardi 21 mai 2024

Saturn Oil & Gas Inc. est une société canadienne en croissance du secteur de l'énergie dont les activités sont axées sur la création de rendements positifs pour les actionnaires grâce au développement responsable d'actifs pondérés en pétrole léger de haute qualité, soutenu par une stratégie d'acquisition ciblant des occasions d'affaires hautement rentables et complémentaires.

