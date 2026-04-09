Maria Della Posta annonce son départ à la retraite

LONGUEUIL, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Pratt & Whitney Canada, filiale de RTX, a annoncé aujourd'hui la nomination de Satheeshkumar « Kumar » Kumarasingam au poste de président, avec entrée en fonction le 1er juin. Il relèvera de Shane Eddy, président de Pratt & Whitney. M. Kumarasingam succède à Maria Della Posta au poste de président de Pratt & Whitney Canada, celle-ci ayant annoncé son départ à la retraite. Pratt & Whitney est une société de RTX (NYSE : RTX).

« Pratt & Whitney Canada occupe une position de chef de file dans tous ses segments, avec un portefeuille de près de 75 000 moteurs en service et 14 000 clients à travers le monde », a dit Shane Eddy, président de Pratt & Whitney. « Kumar a joué un rôle de premier plan au sein de Pratt & Whitney et apporte une vaste expérience ainsi qu'une connaissance approfondie des clients de Pratt & Whitney Canada et des marchés où elle exerce ses activités. Je suis convaincu que Kumar continuera à mener une croissance innovante et à offrir un service client exceptionnel, tout en optimisant la performance opérationnelle à l'échelle mondiale. Je remercie Maria pour son dévouement et son influence durable à Pratt & Whitney Canada, une entreprise solide qui jouera un rôle essentiel dans la réussite future de RTX. »

Kumar s'est joint à Pratt & Whitney en 1995 et a gravi les échelons dans des postes à responsabilités croissantes dans les domaines de l'ingénierie, de la qualité, des opérations, des ventes et du marketing, ainsi que du service client. Il a été nommé vice-président et chef, Transformation et stratégie à Pratt & Whitney en 2022, puis chef de la stratégie numérique en 2025.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney, une filiale de RTX, est un leader mondial en conception, en fabrication et en entretien de moteurs d'aéronefs et de groupes auxiliaires de puissance pour les clients de l'aviation militaire, commerciale et civile. Depuis 1925, nos ingénieurs mettent au point des technologies de propulsion révolutionnaires pour les aéronefs. Aujourd'hui, nous assurons le soutien de plus de 90 000 moteurs en service grâce à notre réseau mondial d'installations de maintenance, de réparation et de révision.

À propos de RTX

Avec plus de 180 000 employés dans le monde, nous repoussons les limites de la technologie et de la science pour redéfinir la façon dont nous connectons et protégeons notre monde. Grâce à nos capacités hors pair, nous faisons progresser l'aviation, nous concevons des systèmes de défense intégrés assurant le succès opérationnel et nous développons des solutions technologiques et de fabrication de nouvelle génération afin d'aider les clients du monde entier à relever leurs défis les plus importants. L'entreprise, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 88 milliards de dollars en 2025, a son siège social à Arlington, en Virginie.

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SOURCE RTX