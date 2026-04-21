Le site renforcera la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'entreprise et augmentera la capacité de production de plusieurs familles de moteurs

CASABLANCA, Maroc, le 21 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Pratt & Whitney Canada a célébré l'ouverture de son nouveau site de production dans la zone industrielle Midparc de Nouaceur. Le site permettra de créer environ 200 nouveaux emplois d'ici 2030 et d'ajouter des capacités de production essentielles afin de répondre à la demande croissante en moteurs de qualité et fiables. Pratt & Whitney est une activité de RTX (NYSE : RTX).

Ce site de 12 000 mètres carrés produira des pièces usinées détaillées, statiques et structurelles, destinées aux moteurs d'avion de Pratt & Whitney Canada, notamment à la famille de moteurs PT6.

« Ce site constitue une extension stratégique de notre réseau mondial de production et démontre notre engagement à bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes à l'échelle mondiale afin d'augmenter la production pour nos clients », a déclaré Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada. « Grâce à une collaboration étroite avec des organisations locales, nous développons la prochaine génération de professionnels de l'aérospatiale, investissons dans les communautés où nous opérons et contribuons à renforcer la position du Maroc en tant que leader de l'industrie aérospatiale. »

Depuis le lancement du chantier en 2024, le site de Pratt & Whitney au Maroc a progressé rapidement, passant de la construction à la mise en service opérationnelle, avec notamment le recrutement des équipes, la formation technique et l'installation d'équipements d'usinage de pointe. Le site a été conçu selon les principes du lean manufacturing et intègre des systèmes numériques avancés afin de favoriser la qualité, l'excellence opérationnelle et l'efficacité.

Outre Pratt & Whitney, Collins Aerospace, autre activité sœur de RTX, fabrique au Maroc depuis 2012 des éléments de cockpit et des commandes de vol. À elles deux, les implantations de RTX emploient environ 250 collaborateurs dans le Royaume.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney, une activité de RTX, est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la maintenance de moteurs d'avion et de groupes auxiliaires de puissance destinés aux clients de l'aviation militaire, commerciale et civile. Depuis 1925, nos ingénieurs sont à l'origine de technologies de propulsion aéronautique révolutionnaires et, aujourd'hui, nous assurons le support de plus de 90 000 moteurs en service grâce à notre réseau mondial de centres de maintenance, de réparation et de révision.

À propos de RTX

Avec plus de 180 000 collaborateurs dans le monde, nous repoussons les limites de la technologie et de la science pour redéfinir la manière dont nous connectons et protégeons notre monde. Grâce à des capacités de premier plan dans l'industrie, nous faisons progresser l'aviation, concevons des systèmes de défense intégrés au service du succès opérationnel et développons des solutions technologiques et industrielles de nouvelle génération pour aider nos clients mondiaux à relever leurs défis les plus critiques. L'entreprise, dont le chiffre d'affaires 2025 dépasse 88 milliards de dollars, a son siège à Arlington, en Virginie.

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SOURCE RTX