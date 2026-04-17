Ces nouvelles offres viennent renforcer le soutien offert aux exploitants d'hélicoptères et de turbopropulseurs régionaux de la région Asie-Pacifique

SINGAPOUR, le 17 avril 2026 /CNW/ - Pratt & Whitney Canada a lancé de nouveaux services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les moteurs d'hélicoptères et les turbopropulseurs régionaux à son centre de Singapour. Cet élargissement des capacités vise à renforcer le soutien de plus de 300 hélicoptères AW139 de Leonardo équipés de moteurs PT6C-67C en service dans la région, tout en augmentant la capacité mondiale en matière de MRO pour le moteur PW127XT. Ce dernier propulse la génération actuelle des avions ATR 42 et 72, et sera également utilisé à l'avenir sur le D328eco de Deutsche Aircraft. Pratt & Whitney est une unité d'affaires de RTX (NYSE : RTX).

« Le centre de Pratt & Whitney Canada à Singapour est depuis plus de quarante ans un pilier de nos activités dans la région Asie-Pacifique, offrant des services de révision majeure aux exploitants de turbopropulseurs régionaux et de groupes auxiliaires de puissance (GAP), » souligne Anthony Rossi, vice-président, Service client, Pratt & Whitney Canada. « Grâce à l'ajout de ces nouveaux services de maintenance, de réparation et de révision majeures, nous sommes mieux à même de répondre à la demande croissante des clients de cette région en leur offrant des solutions de maintenance de pointe localisées et des délais d'exécution plus courts. »

Depuis son ouverture en 1983, le centre de Pratt & Whitney Canada à Singapour est devenu une plaque tournante essentielle pour le soutien client dans toute la région Asie-Pacifique, spécialisé dans les services de révision, de réparation et de première ligne pour les turbopropulseurs. Ces nouvelles capacités pour le moteur PT6C-67C marquent le lancement des activités de maintenance des turbomoteurs au centre, notamment des révisions complètes s'appuyant sur une nouvelle cellule d'essai modulaire. De plus, le centre a étendu ses capacités existantes en matière de MRO pour le moteur PW100 afin de prendre en charge la révision complète du PW127XT.

Les familles de moteurs PT6C-67C et PW100 comptent parmi les plus utilisées dans le monde. Pratt & Whitney Canada a livré plus de 3 000 moteurs PT6C-67C, qui ont cumulé au total plus de 10 millions d'heures de vol. Par ailleurs, la famille de moteurs PW100 totalise plus de 220 millions d'heures de vol à l'échelle mondiale, dont 300 000 heures sont attribuables uniquement au PW127XT.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney, une filiale de RTX, est un leader mondial en conception, en fabrication et en entretien de moteurs d'aéronefs et de groupes auxiliaires de puissance pour les clients de l'aviation militaire, commerciale et civile. Depuis 1925, nos ingénieurs mettent au point des technologies de propulsion révolutionnaires pour les aéronefs. Aujourd'hui, nous assurons le soutien de plus de 90 000 moteurs en service grâce à notre réseau mondial de centres de maintenance, de réparation et de révision.

À propos de RTX

Avec plus de 180 000 employés dans le monde, RTX repousse les limites de la technologie et de la science pour redéfinir la façon dont nous connectons et protégeons notre monde. Grâce à nos capacités hors pair, nous faisons progresser l'aviation, nous concevons des systèmes de défense intégrés assurant le succès opérationnel et nous développons des solutions technologiques et de fabrication de nouvelle génération afin d'aider les clients du monde entier à relever leurs défis les plus importants. L'entreprise, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 88 milliards de dollars en 2025, a son siège social à Arlington, en Virginie.

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SOURCE RTX