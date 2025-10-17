BEIJING, 17 octobre 2025 /CNW/ - En continuant de mettre l'accent sur le bien-être des employés, le perfectionnement des talents, le développement de sa marque et la mondialisation, le groupe SANY figure une nouvelle fois dans les classements Forbes et World Brand Lab, où il est respectivement reconnu comme le meilleur employeur au monde en 2025 et la marque la plus influente en Asie en 2025. Ces distinctions soulignent la solide compétitivité de SANY dans le monde et l'influence croissante de sa marque.

SANY figure parmi les meilleurs employeurs au monde selon le classement 2025 de Forbes, en tête du secteur chinois des machines de construction (PRNewsfoto/SANY Group)

Un des meilleurs employeurs au monde dans le classement Forbes, grâce à sa philosophie « axée sur l'employé »

Le 9 octobre, Forbes a officiellement publié la liste des meilleurs employeurs au monde pour 2025. Le groupe SANY figure sur cette liste grâce à ses pratiques exceptionnelles en matière de bien-être des employés, de développement organisationnel et de perfectionnement professionnel, se classant au 21e rang parmi les entreprises chinoises continentales et au 480e rang mondial. Le groupe conserve ainsi la première place dans le secteur chinois des machines de construction.

SANY s'engage à valoriser la philosophie de gestion « axée sur l'employé », en améliorant continuellement le bien-être et le perfectionnement des employés en instaurant une culture organisationnelle saine, diversifiée et inclusive.

Dans le cadre de sa stratégie mondiale, SANY cultive activement les talents locaux et crée des emplois. En 2024, SANY a lancé le programme « Overseas Lighthouse Factory Academy » (Académie des usines phares à l'étranger), qui offre des formations systématiques et des apprentissages pratiques pour aider les jeunes de la région à acquérir des compétences avancées, améliorant ainsi leur employabilité. Aujourd'hui, 89 % des employés de SANY à l'étranger sont recrutés localement, ce qui génère un grand nombre d'emplois de grande qualité et contribue continuellement au développement économique et social durable des communautés locales.

Parmi les 500 plus grandes entreprises d'Asie, chef de file du secteur chinois des machines de construction

Le 24 septembre, le World Brand Lab a publié son rapport 2025 sur les 500 marques les plus influentes en Asie. Le groupe SANY s'est classé 54e parmi les entreprises chinoises et 108e en Asie, décrochant ainsi la première place dans l'industrie chinoise des machines de construction.

En tant que chef de file mondial de la fabrication d'équipements, SANY exerce ses activités dans plus de 180 pays et régions et compte plus de 900 sites de service à l'extérieur de la Chine. Il s'est imposé comme la première marque locale dans plus de 30 pays, renforçant ainsi constamment son influence mondiale.

Ces dernières années, SANY a promu sa stratégie « Mondialisation, numérisation et décarbonisation », stimulant l'innovation et le développement de sa marque afin d'améliorer sa compétitivité internationale. Sa présence dans les classements 500 marques les plus influentes d'Asie et Meilleurs employeurs au monde de Forbes souligne la reconnaissance mondiale croissante de SANY pour l'influence de sa marque et sa valeur en tant qu'employeur. À l'avenir, SANY continuera de promouvoir sa philosophie « axée sur l'employé », de favoriser la vitalité organisationnelle et d'encourager l'innovation afin de contribuer davantage au développement de haute qualité des industries mondiales.

