BEIJING, 24 octobre 2025 /CNW/ -- SANY Group, un important fabricant de machines de construction, a annoncé que son camion d'incendie exclusif avec jets d'eau aériens JP100 a établi un record mondial Guinness™ pour « le plus haut jet d'eau d'un camion de pompiers (prototype) »; le jet a atteint une hauteur maximale de 159,66 m lors de la 21e China International Fire Protection Equipment Technology Conference & Exposition qui a pris fin le 16 octobre. Cette certification marque une étape historique pour l'équipement de sauvetage d'urgence de SANY et pour la lutte contre les incendies dans les tours d'habitation du monde entier.

Le camion JP100 de SANY bat le record du plus haut jet d’eau pour la lutte contre les incendies au monde. (PRNewsfoto/SANY Group)

L'innovation atteint de nouveaux sommets

En tant que premier camion d'incendie à jet d'eau aérien à 5 essieux au monde équipé d'une flèche de 100 m, le JP100 intègre une gamme de conceptions révolutionnaires :

Flèche pionnière combinant six sections télescopiques et trois sections pliantes, atteignant une hauteur opérationnelle de 100 m.

Pompe centrifuge à haute et basse pression en plusieurs étapes avec un débit nominal de 50 L/s, offrant une autonomie maximale de plus de 70 m et un rayon d'exploitation de plus de 100 m.

Châssis innovant à cinq essieux, plus léger de 10 tonnes et comptant un essieu de moins que les modèles comparables, assurant une manœuvrabilité exceptionnelle.

Système de télécommande intégré permettant à un seul opérateur d'effectuer toutes les mesures clés de lutte contre les incendies, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'intervention.

Innovation record pour répondre aux besoins réels

À une époque où les bâtiments urbains deviennent de plus en plus hauts, les incendies dans les tours d'habitation représentent un défi mondial. Le modèle record JP100 offre une solution efficace pour s'attaquer à ce problème.

Le jet d'une hauteur record de 159,66 m répond aux besoins en matière de lutte contre les incendies de presque toutes les tours d'habitation.

La flèche articulée flexible permet d'effectuer des opérations en évitant les obstacles et de lutter contre les incendies à l'arrière dans les bâtiments résidentiels de 20 à 30 étages, ce qui réduit grandement les contraintes liées au site.

Plus léger de 54 tonnes, le camion permet une intervention rapide sans surcharge, et son diamètre de virage de 23,7 m favorise une excellente manœuvrabilité dans les espaces urbains complexes.

Ce record n'est pas seulement un jalon, mais un nouveau départ pour SANY dans le secteur des équipements de sauvetage d'urgence. SANY accorde une attention particulière à l'innovation depuis de nombreuses années, investissant environ 5 % de ses revenus de vente dans la recherche et le développement chaque année pour améliorer ses produits de premier plan et sa capacité concurrentielle de base. Dans le cadre de son festival de la technologie 2025, SANY a même offert plus de 600 millions de yuans pour encourager les idées audacieuses et les technologies de pointe qui redéfinissent l'industrie.

Avec le record réalisé par le JP100, SANY montre une fois de plus que l'innovation ne connaît pas de limites, et SANY non plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803766/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5579433/SANY_LOGO_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Jiawei Zhao, [email protected]